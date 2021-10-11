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У Зеленского отреагировали на "шантажистскую" статью Медведева

Понедельник, 11 октября 2021, 14:20
Медведев и Путин, фото ТАСС

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина в отношениях с Россией учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина, а появлению статьи его соратника Дмитрия Медведва с "шантажистской позицией" видит два возможных объяснения. 

Источник: комментарий Подоляка "Украинской правде" после публикации "статьи" заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в газете "Коммерсант" 

Детали: Подоляк считает "крайне странным, неуместным, неактуальным" текст, автором которого заявлен Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "выпавший из актуальной политической повестки" дня Медведев "не приглашался к разговору об организации переговоров между президентами Украины и России" и что к бывшему президенту РФ с иронией относятся даже в российских СМИ. 

Подоляк озвучил несколько версией мотивов появления данного текста. 

Прямая речь: "Во-первых, Медведев такой оскорбительной тональностью мог попытаться показать старшим товарищам, что он ещё чего-то стоит. Это если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности. 

Другая версия – поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и столь грубую ложь может отображать тот факт, что Медведевым как слабой фигурой, о которой никто не будет сожалеть, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию". 

Больше деталей: По мнению Подоляка, если правдива вторая версия, "это отображает весьма нервное состояние российского руководства, которое просто не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и цивилизованным миром".

По его словам, "текст за подписью Медведева выдержан в таком стиле и в такой лексике, что напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов". 

Подоляк подчеркнул, что "если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи", а "если подобный текст публикуется ещё и в день начала тщательно готовившегося визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, то явно кто-то старается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию". 

Прямая речь Подоляка: "В любом случае, украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный, как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась. 

С украинской стороны необходимые шаги сделаны. Если же в России хотят обсудить в том числе и идентичность Украины, чему уделено большое внимание в тексте Медведева, то исходить необходимо из следующего. 

Идентичность украинцев и Украины как страны точно отличается от того, что было сочинено по этому поводу в рамках сконструированной истории СССР или краткого курса истории КПСС. Ценности Украины отличаются от того, что излагалось о них в прошлом. Нужно принять и уважать этот факт".

Этому предшествовало: Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью о бессмысленности переговоров с нынешним руководством Украины. Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" в РФ договариваться не будут.

Он также назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", Крымскую платформу – "дебильной", и намекнул, что Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине. 

Предыстория: 

  • Владимир Зеленский давно добивается встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным, но в Кремле отказываются говорить на актуальные для Украины темы (деоккупация Крыма и Донбасса) и диктуют свои (отмена санкций, возвращение дипломатов, возобновление транспортного сообщения и т.д.). Киев на это не реагирует.
  • В июле президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках "об историческом единстве россиян и украинцев".
  • Владимир Зеленский в ответ на статью Владимира Путина о братских народах Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

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Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленскийМедведевРосcия
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