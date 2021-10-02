Зеленский приехал в Трускавец
Суббота, 2 октября 2021, 13:45
Президент Владимир Зеленский прибыл в Трускавец, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа".
Источник: корреспондент УП
Детали: Зеленский приехал около 13:15 и проскочил в отель Rixos, проигнорировав вопросы журналистов, ожидавших его у входа.
В частности, президента спрашивали о его отношениях со спикером ВР Дмитрием Разумковым.
Перед этим представитель УГО просил представителей СМИ пройти в пресс-рум и не ожидать приезда президента, но они не согласились.
Позже журналистов пустили в зал, где проходит работа фракции.
Зеленский подходил по очереди к каждой из 8 рабочих групп.
Предыстория:
- 1 октября утром народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где на протяжении 1-2 октября должно проходить собрание фракции.
- Главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова на собрание не пригласили, ему светит отставка.
- Программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце предусматривает награждение "лучших депутатов", сессии с силовиками и советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
- В субботу в собрании приняли участие министр внутренних дел Денис Монастырский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава НАПК Александр Новиков.
Украинская правда