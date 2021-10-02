Зеленский приехал в Трускавец

Президент Владимир Зеленский прибыл в Трускавец, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа".

Источник: корреспондент УП

Детали: Зеленский приехал около 13:15 и проскочил в отель Rixos, проигнорировав вопросы журналистов, ожидавших его у входа.

В частности, президента спрашивали о его отношениях со спикером ВР Дмитрием Разумковым.

Перед этим представитель УГО просил представителей СМИ пройти в пресс-рум и не ожидать приезда президента, но они не согласились.

Позже журналистов пустили в зал, где проходит работа фракции.

все фото Эльдара Сарахмана, УП

Зеленский подходил по очереди к каждой из 8 рабочих групп.

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