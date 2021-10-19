5 областей, войдя в "красную" зону, стали лидерами ковид-вакцинации – МОЗ

Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области после попадания в "красную зону" карантина вышли в лидеры ковид-прививок первой дозой за сутки среди регионов Украины.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения и данные СНБО

Дословно МОЗ: "С вхождением в красный уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой за сутки. Количество прививок выросло вдвое".

Детали: По данным СНБО, лидерами по прививкам первой дозой вакцины в понедельник 18 октября стали Днепропетровская (15 621) и Львовская (9 385) области, Киев (8 768), Одесская (7 308), Харьковская (6 426), Донецкая (5 973), Запорожская (5 419), Херсонская (5 158) области.

Для сравнения: 13 октября первую дозу вакцины в Днепропетровской области вкололи 8 850 людям, во Львовской области – 5 703, в Киеве – 8 474, в Одесской области – 4 896, в Харьковской – 5 971, в Донецкой – 4 042, в Запорожской – 4 504, в Херсонской – 3 529.

Напомним: С 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону эпидемической опасности, а с 18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области тоже стали "красными", о чем объявили 15 октября.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров из/в "красные" зоны будут разрешены при условии наличия у водителей, экипажа и пассажиров старше 18 лет документа о полной вакцинации против коронавируса или негативного теста (ПЦР, или экспресс, но не старее, чем 72 часа) .

С 21 октября в красных зонах представители властей будут проверять covid-сертификаты в местах большого скопления людей: во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок.

18 октября в Украине зафиксировали антирекорд летальных случаев от Covid: 538 за сутки. Новых больных больше всего в Одесской (1 418), Харьковской (1 412), Днепропетровской (1 203), Запорожской (1 019) и Львовской (959) областях. Смертей больше всего во Львовской (65), Донецкой (55), Луганской (34), Сумской (28) и Харьковской (27) областях.

Справка: По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), у людей, привитых против Covid-19, в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом вируса "Дельта".

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации в Украине можно посмотреть здесь.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП