В Раде выразили недовольство министром обороны и направили письмо Зеленскому – Рахманин

По мнению председателя фракции "Голос" Сергея Рахманина, президент должен уволить министра обороны Андрея Тарана из-за провальной работы министерства.

Источник: статья УП "Сергея Рахманина: Не думаю, что Порошенко может вернуться. Так же не вижу, как Зеленский сможет переизбраться"

Прямая речь: "Несколько дней назад за подписью председателя комитета, в котором есть представители всех фракций и в котором большинство от "Слуги народа", было отправлено письмо на верховного главнокомандующего, где комитет признал работу профильного министра неудовлетворительной.

Это означало бы, что президент должен внести представление на увольнение его с должности. Потому что все, что можно провалить, министр провалил".

Детали: По словам Рахманина, Таран провалил абсолютно все, а президент Зеленский "не в состоянии оценить, что происходит".

Рахманин имел в виду комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Между тем, председатель комитета Александр Завитневич, опроверг информацию, которую озвучил Рахманин.

В Минобороны сообщили, что члены комитета приняли участие в заседании коллегии министерства.

Напомним: