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В Раде выразили недовольство министром обороны и направили письмо Зеленскому – Рахманин

Среда, 23 декабря 2020, 13:00

По мнению председателя фракции "Голос" Сергея Рахманина, президент должен уволить министра обороны Андрея Тарана из-за провальной работы министерства.

Источник: статья УП "Сергея Рахманина: Не думаю, что Порошенко может вернуться. Так же не вижу, как Зеленский сможет переизбраться"

Прямая речь: "Несколько дней назад за подписью председателя комитета, в котором есть представители всех фракций и в котором большинство от "Слуги народа", было отправлено письмо на верховного главнокомандующего, где комитет признал работу профильного министра неудовлетворительной.

Это означало бы, что президент должен внести представление на увольнение его с должности. Потому что все, что можно провалить, министр провалил".

Детали: По словам Рахманина, Таран провалил абсолютно все, а президент Зеленский "не в состоянии оценить, что происходит".

Рахманин имел в виду комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Между тем, председатель комитета Александр Завитневич, опроверг информацию, которую озвучил Рахманин.

В Минобороны сообщили, что члены комитета приняли участие в заседании коллегии министерства.

Напомним

  • В конце ноября Рахманин заявил, что партия "Голос" требует от президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана.
  • В партии отметили, что Таран несет персональную политическую ответственность за фактический срыв ряда оборонных контрактов и вполне вероятен срыв Государственного оборонного заказа 2021 года.
  • Источники УП рассказывали, что в Офисе президента подумывают одновременно уволить от должностей министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, но глава МВД Арсен Аваков против.
  • 12 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что министерство обороны срывает выполнение оборонного заказа.

Украинская правда
Темы: ГолосТаран АндрейМинобороны


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