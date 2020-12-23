В Раде выразили недовольство министром обороны и направили письмо Зеленскому – Рахманин
По мнению председателя фракции "Голос" Сергея Рахманина, президент должен уволить министра обороны Андрея Тарана из-за провальной работы министерства.
Источник: статья УП "Сергея Рахманина: Не думаю, что Порошенко может вернуться. Так же не вижу, как Зеленский сможет переизбраться"
Прямая речь: "Несколько дней назад за подписью председателя комитета, в котором есть представители всех фракций и в котором большинство от "Слуги народа", было отправлено письмо на верховного главнокомандующего, где комитет признал работу профильного министра неудовлетворительной.
Это означало бы, что президент должен внести представление на увольнение его с должности. Потому что все, что можно провалить, министр провалил".
Детали: По словам Рахманина, Таран провалил абсолютно все, а президент Зеленский "не в состоянии оценить, что происходит".
Рахманин имел в виду комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Между тем, председатель комитета Александр Завитневич, опроверг информацию, которую озвучил Рахманин.
В Минобороны сообщили, что члены комитета приняли участие в заседании коллегии министерства.
Напомним:
- В конце ноября Рахманин заявил, что партия "Голос" требует от президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана.
- В партии отметили, что Таран несет персональную политическую ответственность за фактический срыв ряда оборонных контрактов и вполне вероятен срыв Государственного оборонного заказа 2021 года.
- Источники УП рассказывали, что в Офисе президента подумывают одновременно уволить от должностей министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, но глава МВД Арсен Аваков против.
- 12 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что министерство обороны срывает выполнение оборонного заказа.