"Слуга народа" обсудит отставку 4 министров и одно назначение – источники

Депутаты "Слуги народа" на заседании фракции в понедельник планируют обсудить увольнение вице-премьера Олега Урусского, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, экологии Романа Абрамовского и обороны Андрея Тарана.

Источник: источники "Украинской правды"

Детали: Также, по данным собеседников УП, планируется обсудить возможное назначение Резникова министром обороны и назначение нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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