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"Слуга народа" обсудит отставку 4 министров и одно назначение – источники

Среда, 27 октября 2021, 11:13
Слуга народа обсудит отставку 4 министров и одно назначение – источники
Фото с сайта КМУ

Депутаты "Слуги народа" на заседании фракции в понедельник планируют обсудить увольнение вице-премьера Олега Урусского, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, экологии Романа Абрамовского и обороны Андрея Тарана.

Источник: источники "Украинской правды"

Детали: Также, по данным собеседников УП, планируется обсудить возможное назначение Резникова министром обороны и назначение нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Предыстория: 

  • В начале сентября Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены" в Кабмине, но отказался их анонсировать. Он отмечал, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.
  • 1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Им искали замену
  • По состоянию на конец сентября наиболее вероятными кандидатами на вылет называли министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьера Олега Урусского, министра экологии Романа Абрамовского.
  • В октябре в "Слуге народа" обсуждали увольнение первого вице-премьер-министра экономики Алексея Любченко.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаКабинет министровувольнение
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