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Киев вышел на "красные" показатели по ковиду, далее – локдаун для непривитых

Четверг, 28 октября 2021, 12:14
Киев вышел на красные показатели по ковиду, далее – локдаун для непривитых
фото: Эльдар Сарахман, УП

В столице показатели госпитализаций с коронавирусом и загруженности коек с кислородом уже три дня превышают допустимые значения, а это признак для объявления города зоной с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Источник: данные Министерства здравоохранения

 

Детали: Киев еще остается в переходной "оранжевой" зоне, но, как говорил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в комментарии "Украинской правде", после получения "красных" показателей должно состояться заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором в городе усилят карантин.

Еще 22 октября в Киеве прошло предварительное заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором были установлены дополнительные ограничения, которые будут действовать на территории города, когда он войдет в "красную" зону.

Обещают следующие ограничения:

  • будут работать только те учебные заведения, где вакцинированы 100% персонала, другие закроют;
  • также возможно отдельное решение о дистанционном обучении или о дополнительных каникулах;
  • все предприятия будут работать, если в них вакцинируются двумя дозами 100% персонала;
  • в городе будут осуществлять усиленный контроль соблюдения карантина (этим займутся правоохранители, а также "Муниципальный караул" и представители Госпродпотребслужбы);
  • общественный транспорт продолжит работу в штатном режиме при перевозке того количества пассажиров, на которое он рассчитан, и не более.

Напомним: В столице продолжает расти количество новых больных коронавирусом – за сутки 27 октября подтвердили 1 451 случай ковида, а количество смертей с начала пандемии уже превысило 6 тысяч.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирускарантинлокдаун
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