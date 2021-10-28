Київ вийшов на "червоні" показники по ковіду, далі – локдаун для нещеплених

У столиці показники госпіталізацій із коронавірусом і завантаженості ліжок з киснем уже три дні перевищують допустимі значення, а це – ознака для оголошення міста зоною з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Наразі Київ ще залишається у перехідній "помаранчевій" зоні, але, як казав заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментарі "Українській правді", після отримання "червоних" показників має відбутися засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій, на якому в місті посилять карантин.

Ще 22 жовтня у Києві відбулося попереднє засідання комісії ТЕБ та НС, на якому були встановлені додаткові обмеження, які діятимуть на території міста, коли воно увійде до "червоної" зони.

Обіцяють такі обмеження:

працюватимуть лише ті навчальні заклади, де вакциновані 100% персоналу, інші зачинять;

також можливе окреме рішення про дистанційне навчання або про додаткові канікули;

усі суб’єкти господарювання працюватимуть, якщо у них будуть вакциновані двома дозами 100% персоналу;

у місті здійснюватимуть посилений контроль за дотриманням карантину (цим займатимуться правоохоронці, а також робочі групи з представників "Муніципальної варти" і представників Держпродспоживслужби);

громадський транспорт продовжить роботу у штатному режимі за умови перевезення тієї кількості пасажирів, на яку він розрахований, і не більше.

Нагадаємо: У столиці продовжує зростати кількість нових хворих на коронавірус – за добу 27 жовтня підтвердили 1 451 випадок ковіду, а кількість смертей з початку пандемії вже перевищила 6 тисяч.