Атаки на 100 иностранных компаний, 150 млн убытков - в Киеве разоблачили хакера

Столичные правоохранители разоблачили украинского хакера, подозреваемого в вирусных атаках на более 100 иностранных компаний с убытками в 150 миллионов долларов.

Источник: Киевская городская прокуратура, Департамент киберполиции

Детали: По данным следствия, 25-летний хакер распространял вредоносные программы с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у иностранных компаний за восстановление данных.

Вирус попадал в систему путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После попадания в компьютерные системы вирус шифровал данные, за восстановление доступа к которым из компаний требовались денежные средства.

По данным следствия, в результате кибератак пострадали более 100 иностранных компаний, среди которых известные всемирные энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более 150 млн долларов США.

Идентифицировать украинского хакера удалось в ходе международной полицейской операции. Как установили правоохранители, мужчина имел сообщника, который помогал выводить деньги, добытые преступным путем.

В рамках следствия правоохранители провелио обыски на территории города Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц.

Было изъято более 360 тысяч долларов США, компьютерная техника, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на крипто-кошельках молодого челоека заблокировани 1,3 миллиона долларов США.

Следственные действия продолжаются.