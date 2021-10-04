Рада отложила вопрос отставок в Кабмине – Корниенко
Понедельник, 4 октября 2021, 13:58
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада на этой неделе не планирует рассматривать вопрос отставки министров.
Источник: Корниенко в Верховной Раде 4 октября
Прямая речь: "Правительство работает. Я думаю, что сейчас надо готовиться к отопительному сезону. Решать вопросы насущные.
Кадровые вопросы по ним, знаете, не станет. Никаких отставок на этой неделе не планируется".
Что было раньше: 27 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября.
Предыстория:
- В начале сентября Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены" в Кабмине, но отказался их анонсировать. Он отмечал, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.
- 1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Им искали замену.
Украинская правда