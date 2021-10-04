Рада отложила вопрос отставок в Кабмине – Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада на этой неделе не планирует рассматривать вопрос отставки министров.

Источник: Корниенко в Верховной Раде 4 октября

Прямая речь: "Правительство работает. Я думаю, что сейчас надо готовиться к отопительному сезону. Решать вопросы насущные.

Кадровые вопросы по ним, знаете, не станет. Никаких отставок на этой неделе не планируется".

Что было раньше: 27 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября.

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