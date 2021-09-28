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Ротации в Кабмине будут в начале октября – Арахамия

Вторник, 28 сентября 2021, 09:19
Ротации в Кабмине будут в начале октября – Арахамия
Фото с Facebook Арахамии

Верховная Рада займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября.

Источник: глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь Арахамии: "Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их к концу сентября… Мы чуть-чуть задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем (в Трускавце, на выездном заседании фракции "Слуга народа" – ред.) в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла".

Детали: На вопрос, будут ли в Трускавце обсуждать ротации глав комитетов парламента, Арахамия заявил, что об этом говорить не планируют и каких-то изменений в этом вопросе не ждут.

Предыстория:

  • 1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая "большая фракция".
  • Президент Владимир Зеленский запланировал встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года, – и не только с разговором и "обучением", но и с кадровыми решениями. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что запланирована "многодневная фундаментальная встреча" Зеленского с партией. 
  • В начале сентября Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены" в Кабмине, но отказался их анонсировать. Он отмечал, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.
  • 1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Им искали замену

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Темы: Кабинет министровувольнениеАрахамия
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