Ротации в Кабмине будут в начале октября – Арахамия

Верховная Рада займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября.

Источник: глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь Арахамии: "Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их к концу сентября… Мы чуть-чуть задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем (в Трускавце, на выездном заседании фракции "Слуга народа" – ред.) в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла".

Детали: На вопрос, будут ли в Трускавце обсуждать ротации глав комитетов парламента, Арахамия заявил, что об этом говорить не планируют и каких-то изменений в этом вопросе не ждут.

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