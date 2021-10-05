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Франция угрожает пересмотреть соглашения с Британией из-за спора о рыбе

Вторник, 5 октября 2021, 21:50

Франция готова пересмотреть двустороннее сотрудничество с Великобританией, если Лондон продолжит игнорировать соглашение о правах на рыбную ловлю после Brexit.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Великобритания не уважает свою собственную подпись. Месяц за месяцем Великобритания выдвигает новые условия и откладывает выдачу постоянных лицензий ... Это недопустимо", - сказал Кастекс в парламенте.

По его словам, Франция собирается передать этот вопрос на рассмотрение совета, состоящего из британских и европейских представителей, который наблюдает за реализацией торгового соглашения о Brexit и, если все еще не будет прогресса, будет искать арбитража.

Однако Кастекс предупредил, что Франция может также пересмотреть двусторонние соглашения между Парижем и Лондоном по целому ряду вопросов, но не уточнил какие именно.

Париж в ярости из-за отказа Лондона предоставить то, что он считает полным количеством лицензий, причитающихся французским рыболовным судам для работы в территориальных водах Великобритании, и угрожает ответными мерами.

Великобритания заявляет, что выдала лицензии на лов рыбы судам, которые смогли продемонстрировать опыт работы в ее водах за годы, предшествующий ее выходу из ЕС 31 января 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияВеликобритания
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