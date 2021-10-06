Названы 159 имен нацистов, которые убивали евреев в Бабьем Яру
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" назвал первые 159 имен нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру в Киеве осенью 1941 года.
Источник: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"
Дословно: "На протяжение 80 лет, несмотря на большое количество свидетельств, собранных после войны, преступников так и не судили. Мемориальный центр начал сбор доказательств и свидетельств, раскрывающих правду о страшной трагедии.
И к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра выпустил первую часть обширного исследования о тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года. Тогда всего за два дня в Бабьем Яру расстреляли, как минимум, 33 771 человека".
Детали: Командиры нацистских подразделений, которые убивали евреев, хорошо известны историкам, однако мемориальный центр подробно описывает биографии и свидетельства командиров и рядовых солдат, которые убивали евреев, женщин и детей, молодежь и стариков в Бабьем Яру.
Несмотря на признания, доказательства и показания, которые были предоставлены еще в 1960-х годах некоторыми нацистскими солдатами, которые совершили убийства, лишь небольшую часть из причастных судили за их страшные преступления.
Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу.
Ее участники установили не только факт, что сотни немецких солдат, полицейских личного состава СС были причастны к расстрелам в Бабьем Яру, но и открыли миру имена первых 159 нацистов, участвовавших в убийстве.
Это были люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Подавляющее большинство этих людей после войны вернулось к нормальной жизни.
159 имен преступников, которые установил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр":
Густав Абеска, 28 лет, родился в Гибау.
Хорст Адриан, 31 год, родился в Готе.
Освальд Альтендорф, 33 года, родился в Штеттине (сегодня Щецин).
Отто Огюстен, 35 лет, родился в Ратшедорфи.
Густав Ацподиен, 34 года, родился в Фишгаузени.
Вильгельм Байер, 37 лет, родился в Трибшици.
Франц Барт, 34 года, родился в Паредли.
Бернхард Бартник, 29 лет.
Юлиус Бауэр, 31 год, родился в Нюрнберге.
Франц Бемель, 28 лет, родился в Вильсдорф.
Петер Беренс, 39 лет, родился в Вильстери.
Вернер Беллман, 25 лет, родился в Дрездене.
Алоис Беранек, 28 лет, родился в Лудици.
Герман Берентсен, 27 лет.
Мартин Бессер, 49 лет, родился в Фойгцдорфе.
Георг Бидерманн, 35 лет, родился в Берлине.
Блобель, 47 лет, родился в Потсдаме.
Эрнст Борде, 37 лет, родился в Шюттенице.
Артур Босс, 33 года, родился в Петерстале.
Вальтер Бостельман, 28 лет, родился в Гамбурге.
Вальтер Бетель, 33 года, родился в Келлингузене.
Иоганн Бройн, 30 лет, родился в Гальгенгофе.
Вильгельм Бруннер, 37 лет, родился в Шенвальде.
Эрих Бурдеска, 27 лет, родился в Ротгаузене.
Куно Калсен, 29 лет, родился в Вилстере.
Эрнст Конс, 37 лет, родился в Мюнхене.
Уго Доля, 39 лет, Ауерн.
Герберт Дегенгардт, 32 года, родился в Табарке.
Ганс Девок, 37 лет, родился в Билине.
Герман Данкер, 28 лет, родился в Гамбурге.
Курт Эберхард, 67 лет, родился в Ротвейле.
Рудольф Айзеле, 34 года, родился в Дюдероде.
Иоганн Эрнст, 31 год, родился в Миндене.
Карл Ешлер, 38 лет, родился в Тетшени.
Вильгельм Фаренкрог, 35 лет, родился в Васбуге.
Вильгельм Фишедик, 28 лет, родился в Раде.
Фриц Форберг, 36 лет, родился в Бранд-Ербисдорфе.
Генрих Фанк, 33 года, родился в Бремене.
Макс Галле, 28 лет, родился в Хайде.
Эдмунд Гартнер, 39 лет, родился в Габлонце.
Эрих Гослар, 26 лет.
Бернхард Графхорст, 28 лет, родился в Нордвальде.
Вальтер Гроссманн, 28 лет, родился в Райхенберзи.
Эгон Грюбл, 28 лет, родился в Флохау.
Франц Галле, 33 года, родился в Дессау.
Генрих Ганнибал, 51 год, родился в Золингене.
Курт Ганс, 30 лет, родился в городе Бармен.
Август Хефнер, 29 лет, родился в Меллингене.
Георг Ган, 45 лет, родился в Берлине.
Эрих Хартманн, 30 лет, родился в Шафбрюкке.
Отто Гауптман, 29 лет, родился в Велнс-Шлосс.
Эрих Гайдборн, 32 года, родился в Берлине.
Эрих Гайтманн, 32 года, родился в Гамбурге.
Хайнц Геленбройх, 35 лет, родился в Дюссельдорфе.
Карл Геннике, 31 год, родился в Эрфурте.
Вилли Герман, 30 лет, родился в Ландсберге.
Курт Гикфанг, 33 года, родился в Гайгендорфе.
Руперт Гирш, 38 лет, родился в Унтеррайхенау.
Вальтер Хофманн, 36 лет, родился во Франкфурте-на-Майне.
Вильгельм Холле, 36 лет, родился в Бруксе.
Георг Госби, 20 лет, родился в Гамбурге.
Фриц Гефер, 30 лет, родился в Шенеберге.
Генрих Гун, 37 лет, родился в Ганновере.
Антон Хюбнер, 33 года, родился в Райхенберге.
Ганс Гюттль, 36 лет, родился в Кенигсберге.
Адольф Янссен, 25 лет, родился в городе Гьор-Гренцгаузен.
Адольф Джелу, 50 лет, родился в Гаггенау.
Фридрих Джекельня, 46 лет, родился в Горнберге.
Эдгар Йенчке, 27 лет, родился в Ной-Уллерсдорфе.
Вильгельм Кайзер, 34 года.
Альберт Кеметр, 30 лет, родился в Регенсбурге.
Ричард Керл, 35 лет, родился в Шонингене.
Йозеф Климт, 28 лет, родился в Друсе.
Курт Найгге, 43 года, родился в Брауншвейге.
Иоганн Коллер, 30 лет, родился в Вахенцелле.
Алоис Кельдорфер, 36 лет, родился в Вене.
Герберт Крамер, 31 год, родился в Берлине.
Энгельберта Кройцер, 26 лет, родился в Вюрцбурге.
Ганс-Вальтер Кригер, 31 год, родился в Берлине.
Генрих Крон, 29 лет, родился в Пиннеберге.
Питер Крегер, 29 лет, родился в Риге.
Вальтер Крумме, 34 года, родился в Миндене.
Герман Ласс, 32 года, родился в Висмаре.
Антон Лауэр, 38 лет, родился в Нойнкирхен.
Эрнст Ленгардт, 37 лет, родился в Аусизи.
Георг Ляйхтман, 25 лет, родился в Тошендорфе.
Мартин Либер, 36 лет, родился в Грунау.
Эдуард Лифка, 27 лет, родился в Шаари.
Эдгар Линд, 25 лет, родился в Катаринентале (Россия).
Герберт Лоос, 38 лет, родился в Дрездене.
Отто Лоос, 28 лет, родился в Катаринаберге.
Франц Лоренц, 29 лет, родился в Паршници.
Иоганнес Люшен, 29 лет, родился в Варденбурге.
Герберт Май, 31 год, родился в Герлиц.
Вильгельм Маст, 37 лет, родился в Ганновере.
Франц Маркс, 29 лет, родился в Карлсдорфе.
Рудольф Массел, 28 лет, родился в Пушвице.
Пауль Матисик, 35 лет, родился в Бохуме.
Людвиг Мореро, 27 лет, родился в Нюрнберге.
Отто Мейер, 27 лет, родился в Гарбурге.
Герман Мельманн, 27 лет, родился в Альтшермбеке.
Альфред Мюллер, 43 года.
Генрих Мюллер, 30 лет, родился в Филипсдорфе.
Йозеф Нич, 32 года, родился в Бруксе.
Эмиль Носвиц, 36 лет, родился в Габлонци.
Феликс Обермайер, 30 лет, родился в Вурмансквике.
Ганс фон Обстфельдер, 55 лет, родился в Штайнбах-Галленберзи.
Эвальд Патровський, 28 лет, родился в Своетине.
Антон Пауэль, 40 лет, родился в Эулате.
Генрих Пайкерт, 28 лет, родился в Бремерхафене.
Георг Пфарркирхер, 39 лет, Аугсбург.
Вальтер Плехов, 31 год, родился в Берлине.
Франц Покорны, 34 года, родился в Каун.
Альбин Пова, 28 лет, родился в Лушиця.
Лиенгард Пухта, 30 лет, родился в Гарбурге.
Фридрих Пушманн, 31 год, родился в Альтгабендорфе.
Вильгельм Пюшль, 33 года, родился в Бруксе.
Альфред фон Путткаммер, 59 лет, родился в Ягов.
Вальдемар фон Радецкий, 31 год, родился в Москве (Россия).
Отто Раш, 49 лет, родился в Фридрихсру.
Вальтер фон Райхенау, 56 лет, родился в Карлсруэ.
Фридрих Ридель, 31 год, родился в Ганновере.
Отто Ридель, 27 лет, родился в Готшдорфи.
Александр Рисли, 33 года, родился в Ганновере.
Франц Рошер, 28 лет, родился в Шмидеберге.
Рене Розенбауер, 52 года, родился в Нюрнберге.
Рудольф Рувель, 31 год, родился в Берлине.
Йозеф Рьодиг, 28 лет, родился в городе Стидра.
Отто Шахтшнайдер, 27 лет, родился в Гамбурге.
Курт Шедель, 32 года, родился в Глаухове.
Фридрих Шен, 32 года, родился в Петларнбранде.
Иоганнес Шейбмайр, 26 лет, родился в Карлсруэ.
Роберт Шиндлер, 27 лет, родился в Кунцендорфе.
Гериберт Шлаг, 37 лет, родился в Клоцше.
Отто Шлютер, 31 год, родился в Гамбурге.
Йозеф Шмидт, 34 года, родился в Бухау.
Отто Шмидт, 52 года, родился в Бирклари.
Генрих Шнайдер, 37 лет, родился в Бергесгрюни.
Рудольф Шелер, 33 года, родился в Хемнице.
Венцель Шеттнер, 41 год, родился в Альтзаттеле.
Адольф Шуберт, 28 лет, родился в Гербнице.
Кристиан Шульте, 29 лет, родился в Киле.
Густав Зэнц, 36 лет, родился в Райхенберге.
Макс Штайнгойзер, 52 года, родился в городе Герен.
Эрнст Штайнке, 27 лет, родился в Ноймюнстере.
Йозеф Суханек, 32 года, родился в Витковице.
Франц Траутцль, 37 лет, родился в Дуксе.
Виктор Трилл, 36 лет, родился в Брюнне (Брно).
Август Ульрих, 46 лет, родился в Киле.
Франц Унсельд, 27 лет, родился в Лопгайме.
Хайнц Фогель, 20 лет, родился в Зигмар-Штельцендорфе.
Франц Валлер, 36 лет, родился в Бишофтейнице.
Фердинанд Вальш, 39 лет, родился в Штангендорфе.
Карл Уандер, 40 лет.
Курт Вернер, 28 лет, родился в Хильдесхайме.
Арнольд Вихерт, 24 года.
Виктор Витон, 31 год, родился в Берлине.
Пауль Верцбергер, 33 года, родился в Бенсгаузене.
Ганс Зентграф, 30 лет, родился в Берлине.
Фридрих Зиквольф, 48 лет, родился в Байройте.
Ричард Зинка, 37 лет, родился в городе Дукс.
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