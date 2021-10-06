В МИД отреагировали на задержание во Франции украинского члена экипажа судна с кокаином

В МИД уточнили, что среди задержанных во Франции членов экипажа судна с тонной кокаина был один гражданин Украины, украинское посольство уже занимается этим делом.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сказал спикер МИД Олег Николенко.

"Посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь. Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств", – сказал Николенко.

Как сообщалось, французская таможня перехватила грузовое судно с кокаином на борту, которое направлялось из Бразилии в направлении Антверпена.

Судно, которое проходило в районе северного берега Франции, перенаправили в порт Дюнкерка, где на его борту обнаружили более тонны кокаина.

Экипаж судна составляли около 20 человек, среди которых – граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. AFP отметили, что там были и граждане Украины, капитан – гражданин Румынии.