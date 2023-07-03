Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что публикации изданий о якобы медленном темпе контрнаступления Украины не влияют на решение западных лидеров относительно военной помощи Киеву.

Как передает корреспондент "Европейской правды", такое Кулеба сказал в эфире телемарафона в понедельник.

Министр заверил, что "на тех, кто принимает решение", публикации в СМИ о якобы слишком медленном украинском контраступлении, не влияет, "потому что они руководствуются информацией не из газет, а из объективных сводок своих военных и разведчиков".

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"И могу вас заверить, что в тех разговорах, которые имеет президент с партнерами, которые провожу я – они все поддерживают наше контрнаступление, подбадривают и понимают, что ситуация сложнее по объективным причинам", – отметил глава МИД.

"Но никакого упадка движения нет. Все готовы двигаться дальше и обеспечивать поставки оружия, необходимого для контрнаступления", – добавил он.

В то же время Кулеба признал, что такие публикации влияют на публичное восприятие контрнаступления, которое "является абсолютно искаженным с точки зрения того, что оно вроде бы не такое успешное, как надо", а также способствуют "комментаторам, которые подхватывают тезисы вроде "а мы же говорили, Украина не может победить".

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"И сеется уныние. Сейчас каких-то негативных мгновенных последствий от этого нет. Это управляемая ситуация. Но если они так продолжат разгонять эти нарративы, то это, безусловно, будет иметь негативные последствия для восприятия в обществах соответствующих стран успеха Украины на поле боя", – предостерег министр.

За последнее время многочисленные западные СМИ публиковали материалы со ссылкой на анонимных чиновников, где утверждали, якобы украинское контрнаступление "началось медленно".

Публично западные чиновники признавали, что украинские контрнаступательные операции действительно продвигаются медленнее, чем прогнозировали ранее, но отмечали, что эта ситуация не должна удивлять.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, которое вышло на прошлой неделе, заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.