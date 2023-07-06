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В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО

Александр ШумилинЧетверг, 6 июля 2023, 15:38
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом не оглядывался на Москву, когда говорит об Украине в НАТО
Фото: МИД

Министерство иностранных дел Украины хотело бы, чтобы США рассматривало вопрос членства Украины в НАТО, "без оглядки на Москву".

Источник: сообщение пресс-секретаря Олега Николенко

Прямая речь: "Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого Дома о необходимости проведения Украиной реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу.

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США – ведущий союзник Украины в противодействии вооруженной агрессии России. Мы чрезвычайно благодарны всем американцам, которые поддерживают Украину.

Кроме Украины, сейчас в мире нет ни одной другой страны, которая бы проводила такое количество реформ в условиях масштабной войны на своей территории. Коренные внутренние преобразования в Украине неотвратимо будут продолжаться.

В то же время считаем, что одна реформа в мире остается незавершенной. Это - отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности.

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Как только наши партнеры будут рассматривать вопрос членства Украины в НАТО без оглядки на Москву, станет очевидным, что предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе уже на этом этапе соответствует интересам безопасности союзников, станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем".

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Темы: МИДСША
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