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Поляков жил со Скороход, ее из Верховной Рады забрала скорая – источники

Пятница, 8 октября 2021, 11:35
Поляков жил со Скороход, ее из Верховной Рады забрала скорая – источники
Скороход и Поляков скриншот

Умерший нардеп Антон Поляков жил вместе с коллегой из группы "За майбутне" Анной Скороход, которую также исключили из фракции "Слуга народа" в 2019 году. Скороход потеряла сознание в помещении комитетов ВР 8 октября и ее забрала скорая помощь.

Источник: собеседники УП в "Слуге народа", "Интерфакс-Украина"

Детали: Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в партийных чатах в соцсети, что Поляков в последнее время жил вместе с Скороход, но она от него ушла. Нардеп тяжело переживал разрыв, для него это было трагедией.

По его словам, Поляков 7 октября выразил желание вернуться и возобновить сотрудничество с фракцией "Слуга народа". Он больше не хотел быть в оппозиции к монобольшинству.

Утром 8 октября из помещения комитета ВР Скороход забрала скорая. По словам очевидцев, нардеп в состоянии шока. Она, в частности, пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна.

Член группы "За майбутне" Дмитрий Лубинец сообщил, что Скороход потеряла сознание в здании комитетов ВР и сейчас находится в больнице.

По его словам, скорее всего у Скороход повысилось давление. Ее пытались привести в чувства в помещении комитетов, но это "не очень получилось: ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили срочно отправлять ее в больницу".

Скороход сидит в зале пленарных заседаний парламента рядом с Поляковым и, по словам Лубинца, они больше всего общались.

Что было раньше: Летом 2021 года журналисты застали Полякова с другой "изгнанницей" "Слуги народа" Анной Скороход на выходных во Львове. Скороход замужем.

У Скороход есть сын Алексей от своего мужа Алексея Алякина. У Полякова есть две дочери от жены Галины.

Справка: Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области, но 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции – как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 декабря Поляков попросил исключить его из партии "Слуга народа" по "идеологическим и моральным принципам".

После исключения вступил в группу "За будущее", которую ассоциируют с Коломойским.

Что предшествовало: 

  • Полиция и коллеги сообщили, что 33-летнего народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.
  • Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.
  • По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, в машине Полякова начало тошнить.
  • По предварительной информации Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПоляковВерховная Рада
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