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В момент смерти Поляков был выпивший, поссорился со Скороход - полиция

Пятница, 8 октября 2021, 15:22
В момент смерти Поляков был выпивший, поссорился со Скороход - полиция
Анна Скороход и Антнон Поляков, скриншот

Народный депутат Антон Поляков в момент смерти был изрядно пьян и как раз поссорился с сожительницей, нардепом Анной Скороход.

Источник: брифинг начальника полиции Киева Ивана Выгивского в пятницу

Детали: Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Поликова:

  • Хроническое заболевание, которое могло привести к смерти;
  • Отравление каким-то веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

Предварительное медицинсое свидетельство о смерти, сделанное после вскрытия, свидетельствует, что причиной смерти была острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.

В крови Полякова найден алкоголь в объеме около 1 промилле. Это означает степень опьянения, при которой человек испытывает эйфорию, сильное нарушение двигательных функций и мышления, у него могут быть неконтролируемые эмоциональные всплески, агрессия.

Назначена судебно-медицинская и токсикологическая экспертизы трупа, результаты которой ожидаются в течение двух дней.

По данным полиции, перед смертью Поляков вечером отдыхал вместе с человеком по имени Руслан Джамбулатов в киевском ресторане "Нуар". Где-то в єто же время Поляков поссорился со своей сожительницей, коллегой по Раде Анной Скороход. После ресторана они вместе с Джамбулатовым больше часа катались по городу на машине. В конце концов, Поляков пересел в такси, где и умер. При этом Джамбулатов после ресторана оставался трезвым.

Джамбулатова уже допросили, но не задерживали. Скороход не стали допрашивать, потому что она "плохо себя чувствовала".

В полиции говорят, что проверили историю Джамбулатова и пришли к выводу, что это не тот человек, в отношении которого СНБО вводило в мае санкции, как об этом писали некоторые СМИ. Просто полный тезка - по имени и фамилии, у которого нет уголовного прошлого.

Что предшествовало: Полиция и коллеги сообщили, что 33-летнего народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.

Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, в машине Полякова начало тошнить.

По предварительной информации Поляков умер от острой коронарной недостаточности.\

У депутата Анны Скороход есть помощник Руслан Джамбулатов.

Известно, что Поляков жил вместе с коллегой из депгруппы "За будущее" Анной Скороход, которую, как и его, исключили из фракции "Слуга народа".

8 октября утром, после известия о смерти Полякова, Скороход потеряла сознание в Верховной Раде.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Поляковполиция
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