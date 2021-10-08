Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В момент смерти Поляков был выпивший, поссорился со Скороход - полиция

Пятница, 8 октября 2021, 15:22
Анна Скороход и Антнон Поляков, скриншот

Народный депутат Антон Поляков в момент смерти был изрядно пьян и как раз поссорился с сожительницей, нардепом Анной Скороход.

Источник: брифинг начальника полиции Киева Ивана Выгивского в пятницу

Детали: Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Поликова:

  • Хроническое заболевание, которое могло привести к смерти;
  • Отравление каким-то веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

Предварительное медицинсое свидетельство о смерти, сделанное после вскрытия, свидетельствует, что причиной смерти была острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.

В крови Полякова найден алкоголь в объеме около 1 промилле. Это означает степень опьянения, при которой человек испытывает эйфорию, сильное нарушение двигательных функций и мышления, у него могут быть неконтролируемые эмоциональные всплески, агрессия.

Назначена судебно-медицинская и токсикологическая экспертизы трупа, результаты которой ожидаются в течение двух дней.

По данным полиции, перед смертью Поляков вечером отдыхал вместе с человеком по имени Руслан Джамбулатов в киевском ресторане "Нуар". Где-то в єто же время Поляков поссорился со своей сожительницей, коллегой по Раде Анной Скороход. После ресторана они вместе с Джамбулатовым больше часа катались по городу на машине. В конце концов, Поляков пересел в такси, где и умер. При этом Джамбулатов после ресторана оставался трезвым.

Джамбулатова уже допросили, но не задерживали. Скороход не стали допрашивать, потому что она "плохо себя чувствовала".

В полиции говорят, что проверили историю Джамбулатова и пришли к выводу, что это не тот человек, в отношении которого СНБО вводило в мае санкции, как об этом писали некоторые СМИ. Просто полный тезка - по имени и фамилии, у которого нет уголовного прошлого.

Что предшествовало: Полиция и коллеги сообщили, что 33-летнего народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.

Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, в машине Полякова начало тошнить.

По предварительной информации Поляков умер от острой коронарной недостаточности.\

У депутата Анны Скороход есть помощник Руслан Джамбулатов.

Известно, что Поляков жил вместе с коллегой из депгруппы "За будущее" Анной Скороход, которую, как и его, исключили из фракции "Слуга народа".

8 октября утром, после известия о смерти Полякова, Скороход потеряла сознание в Верховной Раде.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Поляковполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон

Врач Саакашвили сообщил о его заболевании: состояние ухудшилось

К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются

дополнено"Тебя будут судить за вагнергейт": под домом Зеленского проходит митинг

Фура въехала в маршрутку в Одесской области: 2 погибших, 9 пострадавших

фотоАкция возле дома Порошенко: на участника составили админпротокол

Все новости...
Поляков
Накануне смерти Поляков был в компании помощника Скороход - источники
За слова о Полякове Третьякову отстранят от 5 заседаний Рады
"Одним врагом меньше": в Раде скандал из-за слов Третьяковой о Полякове
Последние новости
00:56
Вскоре преодолеем 60% пути в борьбе с коронавирусом – ВОЗ
00:18
Сборная Франции победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА
23:46
"Остаюсь в ЕС": в Варшаве прошел многотысячный антиправительственный митинг
23:22
Украина требует от НАТО стратегической ясности о членстве – Стефанишина
22:49
В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон
22:34
Врач Саакашвили сообщил о его заболевании: состояние ухудшилось
21:30
Порошенко заявил, что Зеленский стал на рельсы Антимайдана
20:51
Президент отрицает конфликт с Шефиром незадолго до покушения
20:33
Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй срок
20:00
К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются
Все новости...