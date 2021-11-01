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Пик коронавируса продержится еще до двух недель – Минздрав

Понедельник, 1 ноября 2021, 18:16
фото: эльдар сарахман, уп

Министерство здравоохранения ожидает пиковые показатели заболеваемости COVID-19 еще в течение двух недель, а дальше будет спад.

Источник: первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида во время брифинга, цитируемого "Укринформ"

Прямой язык Комариды: "По прогнозу. Сейчас выходим на пик, после чего обычно будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация".

Детали: На вопрос о том, будет ли нужно вакцинироваться от коронавирусной болезни каждый год, первый замминистра отметил, что пока никто не может предсказать, как будет вести себя вирус в дальнейшем. В то же время, Украина планирует обеспечить поставки вакцин от COVID-19 на следующие два года. Вакцина останется бесплатной.

Напомним: За сутки 31 октября в Украине зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 828 человек, выздоровели 5 885 человек.

На фоне усиления ограничений для невакцинированных граждан за последнюю неделю октября в Украине сделали 1 740 231 прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: коронавирусвакцинацияМинздрав
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