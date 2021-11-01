Пик коронавируса продержится еще до двух недель – Минздрав
Министерство здравоохранения ожидает пиковые показатели заболеваемости COVID-19 еще в течение двух недель, а дальше будет спад.
Источник: первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида во время брифинга, цитируемого "Укринформ"
Прямой язык Комариды: "По прогнозу. Сейчас выходим на пик, после чего обычно будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация".
Детали: На вопрос о том, будет ли нужно вакцинироваться от коронавирусной болезни каждый год, первый замминистра отметил, что пока никто не может предсказать, как будет вести себя вирус в дальнейшем. В то же время, Украина планирует обеспечить поставки вакцин от COVID-19 на следующие два года. Вакцина останется бесплатной.
Напомним: За сутки 31 октября в Украине зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 828 человек, выздоровели 5 885 человек.
На фоне усиления ограничений для невакцинированных граждан за последнюю неделю октября в Украине сделали 1 740 231 прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19.
Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- Эксперты при Национальной академии наук Украины прогнозируют в Украине до 29 тысяч новых случаев Covid-19и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.
- Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) прогнозируют около 30 тысяч новых больныхкоронавирусом в сутки и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.