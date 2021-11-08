Корниенко уходит из руководства партии "Слуга народа"
Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко слагает полномочия главы президентской партии "Слуга народа".
Источник:пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук
Дословно: "Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии "Слуга народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера".
Детали: Палийчук сообщила, что ротация руководства партии состоится на съезде в ноябре.
Позже она добавила, что "есть достойные кандидатуры, способные возглавить команду и двигать ее вперед".
А Корниенко остается членом партии.
Он будет сосредоточен на трех направлениях: парламентская реформа; диалог между парламентом и местным самоуправлением; законодательное обеспечение воплощения президентского Плана трансформации страны, на основе которого в Трускавце сформировали план работы властной команды до 2023 года;
Ранее Корниенко планировал совмещать работу первого заместителя главы парламента и партийную.
При этом Корниенко говорил, что на съезде партии обсудят создание президиума или исполкома политического совета партии, который возьмет на себя часть функций по руководству партии.
Предыстория:
- 8 октября Руслан Стефанчук возглавил парламент вместо Дмитрия Разумкова, отозванного с должности главы Верховной Рады по инициативе фракции "Слуга народа".
- 19 октября народные депутаты избрали первым заместителем главы Верховной Рады нардепа из "Слуги народа" Александра Корниенко.