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Корниенко уходит из руководства партии "Слуга народа"

Понедельник, 8 ноября 2021, 11:17
Александр Корниенко, пресс-служба "Слуги народа"

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко слагает полномочия главы президентской партии "Слуга народа".

Источник:пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук

Дословно: "Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии "Слуга народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера".

Детали: Палийчук сообщила, что ротация руководства партии состоится на съезде в ноябре.

Позже она добавила, что "есть достойные кандидатуры, способные возглавить команду и двигать ее вперед".

А Корниенко остается членом партии.

Он будет сосредоточен на трех направлениях: парламентская реформа; диалог между парламентом и местным самоуправлением; законодательное обеспечение воплощения президентского Плана трансформации страны, на основе которого в Трускавце сформировали план работы властной команды до 2023 года;

Ранее Корниенко планировал совмещать работу первого заместителя главы парламента и партийную.

При этом Корниенко говорил, что на съезде партии обсудят создание президиума или исполкома политического совета партии, который возьмет на себя часть функций по руководству партии.

Предыстория:

  • 8 октября Руслан Стефанчук возглавил парламент вместо Дмитрия Разумкова, отозванного с должности главы Верховной Рады по инициативе фракции "Слуга народа".
  • 19 октября народные депутаты избрали первым заместителем главы Верховной Рады нардепа из "Слуги народа" Александра Корниенко.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Александр Корниенко Слуга народа
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