"Слуги народа" после "прокола" Арахамии подумывают сделать главой партии женщину

Главой партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко может стать 45-летняя народная депутат Елена Шуляк.

Источник: собеседник "Украинской правды" в партии "Слуга народа"

Детали: По данным источника УП, именно Елену Шуляк могут выдвинуть на руководительницу партии на съезде в ноябре: есть такое "общее видение", но решение еще не окончательное.

В "Слуге народа" объясняют, что хотели бы видеть во главе партии женщину.

Там также отмечают "менеджерские способности" Шуляк и наличие доверия к ней.

Нардеп Александр Качура также написал в Telegram, что он будет рекомендовать на позицию главы партии "Слуга народа" Елену Шуляк. По его мнению, она "имеет необходимый управленческий опыт для этой работы", поэтому такое решение съезд партии поддержит.

Елена Шуляк была 13-м номером в избирательном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года.

В Верховной Раде она занимает кресло заместителя главы комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Елена Шуляк является автором ряда статей на "Украинской правде" относительно градостроительства и строительного рынка.

Этому предшествовало: 19 октября народные депутаты избрали первым заместителем главы Верховной Рады нардепа из "Слуги народа" Александра Корниенко, 8 ноября он заявил о сложении полномочий главы президентской партии.

Напомним: 4 ноября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина пока не готова к женщине в должности министра обороны, хотя его коллега Ирина Верещук рассматривалась как кандидат на эту должность.

Министром обороны стал Алексей Резников, а на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которую он занимал, Верховная Рада назначила Ирину Верещук.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призвала ВР отстранить Арахамию от 5 заседаний парламента из-за пренебрежительного отношения к женщинам.