В расследовании Bellingcat и The Insider со ссылкой на слова экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы сообщается, что глава Офиса президента Андрей Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.

Источник: Bellingcat, The Insider

Детали: Отмечается в расследовании, что два старших офицера, отвечающих за спецоперацию, глава ГУР Василий Бурба и замдиректора СБУ Руслан Баранецкий, прибыли в Офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации.

Президент Владимир Зеленский в тот момент был занят, поэтому встречу провели с главой Офиса Андреем Ермаком.

Тот же Бурба рассказал Bellingcat, что Ермак "предложил им отложить проведение спецоперации на неделю". Причиной было то, что накануне Зеленский достиг договоренности с Россией о так называемом "перемирие" на Донбассе - оно должно было начаться 27 июля.

Ермак якобы заявил, что захват "вагнеровцев" в Киеве сорвет перемирие еще до его начала.

Уже на следующее утро, когда "вагнеровцы" выезжали из Москвы, украинским разведчикам все же удалось перебронировать новые билеты на 30 июля (с пятидневной задержкой от первоначального плана), и Бурба якобы доложил Офису президента, что все идет по плану.

И Зеленский, и Ермак проигнорировали многочисленные вопросы Bellingcat о переносе спецоперации. Также расследователи не могут подтвердить, был ли на самом такой разговор в ОПУ.

Опрошенные Bellingcat бывшие оперативники ГУР МОУ высказали мнение, что одной из причин срыва операции могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к Василию Бурбе, который уже имел трения с офисом президента. Триумфальное завершение столь значимой спецоперации сделало бы его героем в глазах широкой общественности и придало бы ему политический вес.

Но до 30 июля наемников задержали силовики Лукашенко и спецоперация провалена.

Источники, близкие к Бурбе, подтвердили The Insider, что сразу после ареста вагнеровцев в Минске он предложил всем, кто знал о спецоперации (кроме президента), пройти тест на детекторе лжи, чтобы выяснить, не просочилась ли информация к белорусам. Через несколько дней после арестов он был отстранен от исполнения своих обязанностей.

Напомним: ТСК по вагнеровцам Президент Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию "вагнеровцев", а у главы его Офиса Андрея Ермака нет соответствующих полномочий.

Bellingcat и The Insider обнародовали расследование уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

Читайте также: "Были волнения со стороны руководства, но темников не было". Председатель ВСК Безуглая о деле "вагнеровцев"

Предыстория: