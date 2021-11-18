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Рада образовала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова

Четверг, 18 ноября 2021, 13:15
Антон Поляков. фото из Твиттера ВР

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию смерти-убийства народного депутата Антона Полякова.

Источник: трансяция заседания парламента 18 ноября

Детали: 322 голосами принято постановление об образовании соответствующей ВСК.

Смерть народного депутата расследует Национальная полиция (уголовное производство № 12021100040002899, внесено в ЕРДР 8 октября 2021 года).

Что предшествовало: Народная депутат группы "За майбутнє" Анна Скороход зарегистрировала проект постановления о создании временной следственной комиссии для расследования обстоятельств смерти народного депутата Антона Полякова. Она настаивает, что нардеп был убит.

Предыстория:

  • Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
  • Полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
  • В МВД сообщили, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.
  • Позже первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме Полякова, кроме метадона и алкоголя, нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

Украинская правда
Темы: ПоляковВерховная Рада
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