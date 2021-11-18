Рада образовала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию смерти-убийства народного депутата Антона Полякова.

Источник: трансяция заседания парламента 18 ноября

Детали: 322 голосами принято постановление об образовании соответствующей ВСК.

Смерть народного депутата расследует Национальная полиция (уголовное производство № 12021100040002899, внесено в ЕРДР 8 октября 2021 года).

Что предшествовало: Народная депутат группы "За майбутнє" Анна Скороход зарегистрировала проект постановления о создании временной следственной комиссии для расследования обстоятельств смерти народного депутата Антона Полякова. Она настаивает, что нардеп был убит.

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