Рада образовала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова
Четверг, 18 ноября 2021, 12:15
Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию смерти-убийства народного депутата Антона Полякова.
Источник: трансяция заседания парламента 18 ноября
Детали: 322 голосами принято постановление об образовании соответствующей ВСК.
Смерть народного депутата расследует Национальная полиция (уголовное производство № 12021100040002899, внесено в ЕРДР 8 октября 2021 года).
Что предшествовало: Народная депутат группы "За майбутнє" Анна Скороход зарегистрировала проект постановления о создании временной следственной комиссии для расследования обстоятельств смерти народного депутата Антона Полякова. Она настаивает, что нардеп был убит.
Предыстория:
- Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
- Полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
- В МВД сообщили, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.
- Позже первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме Полякова, кроме метадона и алкоголя, нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.
Украинская правда