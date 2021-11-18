Рада утворила ТСК щодо розслідування смерті нардепа Полякова

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування смерті-вбивства народного депутата Антона Полякова.

Джерело: трансяція засідання парламенту 18 листопада

Деталі: 322 голосами ухвалено постанову про утворення відповідної ТСК.

Смерть народного депутата розслідує Національна поліція (кримінальне провадження № 12021100040002899, внесене до ЄРДР 8 жовтня 2021 року).

Що передувало: Народна депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин смерті народного депутата Антона Полякова. Вона наполягає, що нардепа вбили.

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