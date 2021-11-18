Рада утворила ТСК щодо розслідування смерті нардепа Полякова
Четвер, 18 листопада 2021, 13:15
Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування смерті-вбивства народного депутата Антона Полякова.
Джерело: трансяція засідання парламенту 18 листопада
Деталі: 322 голосами ухвалено постанову про утворення відповідної ТСК.
Смерть народного депутата розслідує Національна поліція (кримінальне провадження № 12021100040002899, внесене до ЄРДР 8 жовтня 2021 року).
Що передувало: Народна депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин смерті народного депутата Антона Полякова. Вона наполягає, що нардепа вбили.
Передісторія:
- Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
- Поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як самостійно, так і невідомою особою.
- У МВС повідомили, що в організмі Полякова виявили, крім алкоголю, метадон.
- Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі Полякова, окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.