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Зеленский ветировал закон о финотчетах партий

Пятница, 19 ноября 2021, 08:41
Зеленский ветировал закон о финотчетах партий
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку законопроект 5253-1 о финансовых отчетах политических партий.

Источник: сайт Верховной Рады, Общественное движение "Честно"

Дословно "Честно": "Предложения президента учитывают все три пункта обращения от общественности. Это означает, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны предоставить в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали еще с марта 2020 года, то есть почти за два года. В дальнейшем отчетность вернется в привычное русло – и последующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально".

Детали: В "Честно" подчеркнули: если депутаты поддержат предложения Зеленского, то из текста законопроекта исключат обе коррупциогенные нормы.

Также Зеленский предлагает исключить из текста законопроекта предложение о выделении из бюджета дополнительных средств на финансирование партий (ранее нардепы предлагали выделить деньги, которые партии недополучили за 2019 год – ред.).

Кроме того, Зеленский предлагает вернуться к идее, что решение о принятии или отказе от государственного финансирования может принимать и съезд партии, и парламентская фракция –  путем сбора подписей большинства членов. При рассмотрении закона во втором чтении депутаты такое предложение не поддержали.

Почему это важно. В 2020-2021 годах парламентские партии получили из госбюджета почти 1,5 миллиарда гривен как финансирование уставной деятельности и компенсацию за расходы на избирательную кампанию.

Впрочем, куда именно тратятся эти средства, налогоплательщики не знают, поскольку партии пользуются правом не подавать финотчеты в НАПК.

Еще около 1,4 миллиарда гривен в прошлом году партии привлекли от частных доноров. Кто предоставил эти средства, станет известно только после полноценного возобновления финотчетности.

Предыстория:

  • Ранее более 50 общественных организаций в совместном обращении к президенту Владимиру Зеленскому призвали наложить вето на принятый закон о финансовых отчетах политических партий. Также ветировать закон призывал глава НАЗК Александр Новиков.
  • В текущем проекте Государственного бюджета на 2022 год на финансирование политических партий планируется выделить рекордные 886 миллионов гривен.
  • В 2021 году на финансирование политических партий было выделено 700 миллионов гривен, половину из которых получила партия "Слуга народа".

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Темы: Зеленскийветозаконодательствопартииденьги
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