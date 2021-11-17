"Ермак не может управлять разведкой": в ОП отреагировали на расследование Bellingcat

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию источников Bellingcat о том, что Андрей Ермак мог сорвать спецоперацию украинских спецслужб по задержанию воевавших на Донбассе боевиков ППК "Вагнера".

Источник: комментарий Подоляка, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: Во-первых, опровергается миф о вовлечении иностранных разведок в деятельность нашей разведки (президент Владимир Зеленский заявлял: "Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что эта ситуация, идея этой операции была других стран, точно не Украины и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – УП).

Россия очень активно вкладывалась в тиражирование дезинформации о ЦРУ, турецких, британских и израильских спецслужбах, якобы руководящих нашей разведкой. К сожалению, многие украинцы это повторяли.

Во-вторых, Белингкет корректно указывает, что не может независимо верифицировать часть подаваемых в тексте ключевых сообщений. То есть эти сообщения базируются только на словах определенных отставников. Такой корректности было бы хорошо научиться и нашим журналистам. Слова – это всегда только слова. Прозвучать может все что угодно, и мы были свидетелями десятков таких "фантазий о разведке", которые озвучивались в Украине и в России более полутора лет.

В-третьих, никаких решений президента на отмену или срывы каких-либо мер по вагнеровцам не было.

В-четвертых, Андрей Ермак никогда и ни при каких обстоятельствах не мог даже пробовать руководить разведкой и тем более какими-то ее оперативными мероприятиями. Это просто невозможно. Как с точки зрения должностных обязанностей Андрея Ермака, и с точки зрения того, что руководители разведки просто не могут воспринимать приказы или распоряжения от несоответствующих лиц. Да, действительно, Андрей Ермак отвечает за логистику переговоров по Донбассу. И это было сверхактуально именно в июле 2020 года, о чем красноречиво говорят, кстати, и сами "источники" в расследовании. Но никогда – за разведку и ее деятельность не отвечал Андрей Борисович.

И, в-пятых, – и это самое важное сейчас, когда тема российских наемников вышла на уровень публикации Белингкета – весь массив собранных доказательств преступлений, совершенных российскими наемниками, будет гораздо полнее воспринят международными организациями и правоохранителями государств – наших партнеров".

Предыстория: В расследовании Bellingcat и The Insider со ссылкой на слова эксглавы Главного управления разведки Василия Бурбы объясняется, что Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.

Этим также объясняется, что именно Ермак встречался с разведчиками – президент в то время якобы был занят.

Также, что важно, и Зеленский, и Ермак игнорировали многочисленные обращения Bellingcat.

Bellingcat и The Insider обнародовали расследование уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

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Предыстория: