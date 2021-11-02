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Руководитель судебной администрации в Херсонской области 3 месяца скрывался от следствия – СБУ

Вторник, 2 ноября 2021, 15:29
фото: СБУ

Правоохранители задержали руководителя судебной администрации в Херсонской области, скрывшегося от следствия 3 месяца после оглашения подозрения.

Источник: прессслужбы СБУ и ОГП

Детали: После оглашения подозрения в июле 2021 года мужчина пытался избежать уголовной ответственности и скрывался от следственных органов и суда.

В конце июля его объявили в розыск и обнаружили в Киеве в конце октября.

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 594 тыс. грн.

Ранее ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

По данным следствия, мужчина нарушил процедуру госзакупок и заключил контракт с ФЛП в обход тендерных норм.

Он подписал договоры на поставки техники и, по имеющейся информации, 1,7 млн ​​грн ушли в его карман.

Украинская правда
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