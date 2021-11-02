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Кандидат в министры обороны Резников рассказал, что делать с Донбассом

Вторник, 2 ноября 2021, 16:44
Кандидат в министры обороны Резников рассказал, что делать с Донбассом
Фото c сайта министерства реинтеграции временно оккупированных территорий

Алексей Резников перед своей отставкой с поста министра по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказал, как Украине следует завершать войну с Россией.

Источник: сайт МинТОТ со ссылкой на заявление Резникова, которого "Слуга народа" хочет сделать министром обороны

Прямая речь: "За время работы, а также при изучении опыта конфликтов, в частности, в Нагорном Карабахе, бывшей Югославии, Приднестровье и Северной Ирландии прежние гипотезы стали убеждениями.

Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией.

Мы не сможем перенять ни одну из известных моделей урегулирования. Только общие принципы и отдельные элементы.

Мы должны создать и защитить свое видение. Если хотим, чтобы урегулирование произошло в интересах Украины.

Детали: Для возвращения временного оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, по его мнению, нужно применять ряд невоенных методов.

В частности, Резников отметил меры по восстановлению и развитию территорий, пострадавших от войны. Отдельное внимание он уделил проектам восстановления водоснабжения в Попасной и Мариуполе при содействии западных партнеров.

Также, по мнению чиновника, нужно налаживать жизнь внутренне перемещенных граждан, в частности, через предоставление льгот на жилье, содействие в поиске работы и компенсации потерь.

Кроме того, считает Резников, необходимо поддерживать связи с жителями временно оккупированных территорий. Министр поделился своими достижениями по реформированию КПВВ, информационным связям, в частности через телеканал "Дом", и поощрению вакцинации среди жителей оккупированных территорий.

Предыстория:

  • 1 ноября Резников подал заявление об отставке по собственному желанию. Фракция "Слуга народа" выдвинула Резникова на должность министра обороны вместо Андрея Тарана, а Ирину Верещук занять место Резникова в МинВОТ.
  • В марте Резников заявлял, что по возвращении Крыма Украина выдворит всех переехавших туда во время оккупации россиян.
  • В апреле Резников говорил, что воду в Крым будут поставлять только после того, как международные организации признают гуманитарную катастрофу на оккупированном Россией полуострове.

Украинская правда

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Темы: МВОТДонбассвойнаоккупацияРосcия
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