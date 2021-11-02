В Минобороны назвали количество российских войск у границы Украины: 90 тысяч

В Минобороны говорят, что по состоянию на начало ноября возле украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тысяч российских военных.

Источник: Центр оперативного информирования

Дословно: "Министерство обороны Украины внимательно отслеживает ситуацию, сложившуюся вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение при обмене информацией ситуации вокруг Украины.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, по состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек".

Детали: В состав этих сил входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил РФ. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

В Минобороны Украины напоминают, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Украины командование вооруженными силами России провело серию широкомасштабных командно-штабных учений. К ним привлекались войска (силы) Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

После завершения указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной.

Отмечается, что Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

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