В Минобороны назвали количество российских войск у границы Украины: 90 тысяч
В Минобороны говорят, что по состоянию на начало ноября возле украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тысяч российских военных.
Источник: Центр оперативного информирования
Дословно: "Министерство обороны Украины внимательно отслеживает ситуацию, сложившуюся вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение при обмене информацией ситуации вокруг Украины.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны, по состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек".
Детали: В состав этих сил входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил РФ. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.
В Минобороны Украины напоминают, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Украины командование вооруженными силами России провело серию широкомасштабных командно-штабных учений. К ним привлекались войска (силы) Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.
После завершения указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной.
Отмечается, что Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.
Предыстория:
- Впервые о наращивании российских войск РФ возле украинской границы сообщила The Washington Post.
В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.
- Издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября в подтверждение того, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной.
- Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заверил, что украинские войска готовы к эскалации конфликта со стороны России.