Командующий ОС об опасности из России: Готовы к эскалации, продумана оборонительная операция
Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заверил, что украинские войска готовы к эскалации конфликта со стороны России.
Источник: Александр Павлюк в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества
Прямая речь: "Да, мы это прекрасно понимаем, прекрасно видим (что может быть эскалация – ред.). Например, брать ситуацию 8 сентября, когда россияне были близко к границе, собрали людей для празднования мероприятий своих соответствующих годовщин. В это время начали обстреливать сначала свои позиции, а затем позиции наших войск, поставив пушки за людьми и дожидаясь нашего ответа.
Сами понимаете для чего это было создано: для того чтобы потом, показав эту картинку с другой стороны, спровоцировать соответствующий конфликт. Благодаря профессиональным действиям наших военных, которые отслеживают ситуацию, понимают, и не поддались на эту провокацию.
Мы прекрасно понимаем, кто перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну.
Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы".
Предыстория:
- 30 октября издание "The Washington Post" со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе.
- 1 ноября издание "Politico" опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.
- Украинская разведка заявила, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной.