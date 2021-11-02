Командующий ОС об опасности из России: Готовы к эскалации, продумана оборонительная операция

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заверил, что украинские войска готовы к эскалации конфликта со стороны России.

Источник: Александр Павлюк в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества

Прямая речь: "Да, мы это прекрасно понимаем, прекрасно видим (что может быть эскалация – ред.). Например, брать ситуацию 8 сентября, когда россияне были близко к границе, собрали людей для празднования мероприятий своих соответствующих годовщин. В это время начали обстреливать сначала свои позиции, а затем позиции наших войск, поставив пушки за людьми и дожидаясь нашего ответа.

Сами понимаете для чего это было создано: для того чтобы потом, показав эту картинку с другой стороны, спровоцировать соответствующий конфликт. Благодаря профессиональным действиям наших военных, которые отслеживают ситуацию, понимают, и не поддались на эту провокацию.

Мы прекрасно понимаем, кто перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну.

Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы".

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