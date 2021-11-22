У Путина заявили, что Украина хочет создать "еще одну беду для себя и для всей Европы"

В России заявили, что Украина ищет способ вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе под прикрытием увеличивающегося присутствия в регионе военных НАТО.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на телеканале "Россия 1"

Прямая речь Пескова: "Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Создать еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина.



И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот, чего добивается Украина".

Детали: Песков добавил, что "это – душераздирающее зрелище, потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия".

Почему это важно: РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной.

Что было раньше: Замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о возрастании риска провокаций со стороны Украины на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вероятность вторжения России зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров.

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