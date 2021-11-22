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У Путина заявили, что Украина хочет создать "еще одну беду для себя и для всей Европы"

Понедельник, 22 ноября 2021, 09:46
У Путина заявили, что Украина хочет создать еще одну беду для себя и для всей Европы
Фото kremlin.ru

В России заявили, что Украина ищет способ вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе под прикрытием увеличивающегося присутствия в регионе военных НАТО.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на телеканале "Россия 1"

Прямая речь Пескова: "Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Создать еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина.  

И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот, чего добивается Украина".

Детали: Песков добавил, что "это – душераздирающее зрелище, потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия".

Почему это важно: РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. 

Что было раньше: Замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о возрастании риска провокаций со стороны Украины на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вероятность вторжения России зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров.

Предыстория:

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
  • 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
  • В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
  • 8 ноября комитет Верховной Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России… Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".
  • Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что военные НАТО должны быть готовы к войне с Россией в связи с напряженностью в Восточной Европе, хотя РФ, по его мнению, не желает развязывать открытую "горячую войну", а может использовать более тонкие методы.

Темы: РосcияДонбассвойнаНАТО
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