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В ОБСЕ зафиксировали размещение российской техники, что нарушает Минские соглашения

Понедельник, 22 ноября 2021, 14:46
В ОБСЕ зафиксировали размещение российской техники, что нарушает Минские соглашения
Иллюстративное фото из facebook штаба операции объединенных сил

Миссия ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса обнаружила размещение военной техники вооруженных формирований РФ за пределами мест хранения, определенными в Минских соглашениях.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны

Дословно: "Патрулями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 10 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

Зафиксированные международными наблюдателями нарушения со стороны вооружённых формирований РФ являются очевидным проявлением агрессивных намерений оккупантов, в то время как подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеохватывающему режиму прекращения огня, достигнутые в рамках ТКГ".

Детали: В Минобороны сообщают, что за неделю с 15 по 22 ноября, российские войска 58 раз нарушали режим тишины. 24 обстрела российские оккупанты совершали из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В результате обстрелов 5 украинских военных ранены, 1 - погиб.

Предыстория:

  • Утром 22 ноября оккупанты ранили украинского военнослужащего.
  • 20 ноября российские вооруженные формирования 17 раз стреляли из артиллерии по украинским позициям.
  • За одни сутки 17 ноября трое украинских бойцов получили ранения в результате действий боевиков.
  • В течение последней недели российские боевики все чаще обстреливали жилые дома.

Украинская правда
Темы: ООСОБСЕРосcиявойна
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