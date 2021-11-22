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В ОБСЕ зафиксировали размещение российской техники, что нарушает Минские соглашения

Понедельник, 22 ноября 2021, 15:46
Иллюстративное фото из facebook штаба операции объединенных сил

Миссия ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса обнаружила размещение военной техники вооруженных формирований РФ за пределами мест хранения, определенными в Минских соглашениях.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны

Дословно: "Патрулями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 10 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

Зафиксированные международными наблюдателями нарушения со стороны вооружённых формирований РФ являются очевидным проявлением агрессивных намерений оккупантов, в то время как подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеохватывающему режиму прекращения огня, достигнутые в рамках ТКГ".

Детали: В Минобороны сообщают, что за неделю с 15 по 22 ноября, российские войска 58 раз нарушали режим тишины. 24 обстрела российские оккупанты совершали из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В результате обстрелов 5 украинских военных ранены, 1 - погиб.

Предыстория:

  • Утром 22 ноября оккупанты ранили украинского военнослужащего.
  • 20 ноября российские вооруженные формирования 17 раз стреляли из артиллерии по украинским позициям.
  • За одни сутки 17 ноября трое украинских бойцов получили ранения в результате действий боевиков.
  • В течение последней недели российские боевики все чаще обстреливали жилые дома.

Украинская правда
Темы: ООСОБСЕРосcиявойна
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