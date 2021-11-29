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СБУ заявила о расследовании дела по "госперевороту"

Понедельник, 29 ноября 2021, 18:45
СБУ заявила о расследовании дела по госперевороту

Служба безопасности Украины заявляет о расследовании уголовного производства "по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти.

Производство открыто по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

О ходе расследования будет сообщено впоследствии".

Детали: Дату открытия производства Служба безопасности Украины не указывает. После заявления президента Зеленского о подготовке "определенными представителями РФ и Украины" государственного переворота на начало декабря, УП посылала информационный запрос СБУ, по состоянию на вечер понедельника ответ не поступал.

Обновлено: В телевизионном эфире вечером начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк уточнил, что уголовное производство было открыто 28 ноября.

Предыстория: 

  • На пресс-марафоне Зеленский публично заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины пытаются устроить государственный переворот в стране и свергнуть действующую власть незаконным способом. По его словам, организаторы, якобы, пытаются втянуть Ахметова, владельца крупнейшего бизнеса в Украине, в свои планы.
  • Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия таким не занимается".
  • Вечером Ахметов прокомментировал "Украинской правде", что информация, сказання президентом, является "сплошной ложью", а он выступает за демократическую и целостную Украину с Крымом и Донбассом.
  • Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине
  • В то же время, один из названных журналистом людей эксначальник ГУ МВД в Полтавской области Эдуард Федосов рассказал УП, что находится на пенсии и свою причастность к каким-либо противоправным действиям отрицает.

Украинская правда
Темы: СБУ
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