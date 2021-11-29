СБУ заявила о расследовании дела по "госперевороту"
Служба безопасности Украины заявляет о расследовании уголовного производства "по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".
Источник: пресс-центр СБУ
Дословно: "Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти.
Производство открыто по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.
О ходе расследования будет сообщено впоследствии".
Детали: Дату открытия производства Служба безопасности Украины не указывает. После заявления президента Зеленского о подготовке "определенными представителями РФ и Украины" государственного переворота на начало декабря, УП посылала информационный запрос СБУ, по состоянию на вечер понедельника ответ не поступал.
Обновлено: В телевизионном эфире вечером начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк уточнил, что уголовное производство было открыто 28 ноября.
Предыстория:
- На пресс-марафоне Зеленский публично заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины пытаются устроить государственный переворот в стране и свергнуть действующую власть незаконным способом. По его словам, организаторы, якобы, пытаются втянуть Ахметова, владельца крупнейшего бизнеса в Украине, в свои планы.
- Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия таким не занимается".
- Вечером Ахметов прокомментировал "Украинской правде", что информация, сказання президентом, является "сплошной ложью", а он выступает за демократическую и целостную Украину с Крымом и Донбассом.
- Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине.
- В то же время, один из названных журналистом людей эксначальник ГУ МВД в Полтавской области Эдуард Федосов рассказал УП, что находится на пенсии и свою причастность к каким-либо противоправным действиям отрицает.