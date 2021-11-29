Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ заявила о расследовании дела по "госперевороту"

Понедельник, 29 ноября 2021, 19:45

Служба безопасности Украины заявляет о расследовании уголовного производства "по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти.

Производство открыто по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

О ходе расследования будет сообщено впоследствии".

Детали: Дату открытия производства Служба безопасности Украины не указывает. После заявления президента Зеленского о подготовке "определенными представителями РФ и Украины" государственного переворота на начало декабря, УП посылала информационный запрос СБУ, по состоянию на вечер понедельника ответ не поступал.

Обновлено: В телевизионном эфире вечером начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк уточнил, что уголовное производство было открыто 28 ноября.

Предыстория: 

  • На пресс-марафоне Зеленский публично заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины пытаются устроить государственный переворот в стране и свергнуть действующую власть незаконным способом. По его словам, организаторы, якобы, пытаются втянуть Ахметова, владельца крупнейшего бизнеса в Украине, в свои планы.
  • Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия таким не занимается".
  • Вечером Ахметов прокомментировал "Украинской правде", что информация, сказання президентом, является "сплошной ложью", а он выступает за демократическую и целостную Украину с Крымом и Донбассом.
  • Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине
  • В то же время, один из названных журналистом людей эксначальник ГУ МВД в Полтавской области Эдуард Федосов рассказал УП, что находится на пенсии и свою причастность к каким-либо противоправным действиям отрицает.

Украинская правда
Темы: СБУ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ермак: Лукашенко думал о выдаче "вагнеровцев", но Украина не подготовила документы

Зеленский: "Мы не сможем остановить войну без прямого диалога с Россией"

Зеленский анонсировал запуск "экономического паспорта украинца"

фотоПослание президента: под Радой митинг и много полиции

В Украине выросла "минималка", а с ней – и ЕСВ для физлиц-предпринимателей

Covid в Украине: почти 12 тысяч больных и 557 умерших за сутки

Все новости...
СБУ
Силовики учились "останавливать прорыв нелегалов" на границе с Беларусью
Обезвредили "ферму" спецслужб РФ, которая "взрастила" более 20 тысяч ботов
Силовики провели учения на Донбассе – отбивали нападение "террористов"
Последние новости
13:06
14 новогодних локаций: в КГГА рассказали о празднованиях в столице
12:56
инфографикаТреть украинцев считают закон об "олигархах" популистским шагом Зеленского
12:46
Президент пообещал, что за следующие 2 года построят 15 тысяч километров дорог
12:40
Полиция Днепра задержала молодых людей, которые могли свалить ханукию
12:32
инструкцияМинздрав объяснил, что делать, когда в "Дии" не генерируется ковид-сертификат
12:30
Арахамия о намерениях Ахметова: "Блок РАЯ" мы анонсировали еще до Вильнюса
12:20
Зеленский: Впервые начинаем строительство завода современных дронов
12:20
В Украине 257 тысяч человек живут с ВИЧ – Ляшко
12:15
инфографикаУкраинцы считают, что "слуги" бойкотируют каналы Ахметова, потому что боятся критики
12:07
Ермак о деле "вагнеровцев": Я не давал Бурбе никаких команд
Все новости...