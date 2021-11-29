СБУ заявила про розслідування справи щодо "держперевороту"

Служба безпеки України заявляє про розслідування кримінального провадження "за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади".

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Про хід розслідування буде повідомлено згодом".

Деталі: Дату відкриття провадження Служба безпеки України не вказує. Після заяви президента Зеленського про підготовку "певними представниками РФ та України" державного перевороту на початок грудня, УП надсилала інформаційний запит СБУ, станом на вечір понеділка відповіді не надходило.

Оновлено: В телевізійному ефірі ввечері начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк уточнив, що кримінальне провадження було відкрито 28 листопада.

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