СБУ заявила про розслідування справи щодо "держперевороту"
Служба безпеки України заявляє про розслідування кримінального провадження "за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади".
Джерело: пресцентр СБУ
Дослівно: "Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.
Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.
Про хід розслідування буде повідомлено згодом".
Деталі: Дату відкриття провадження Служба безпеки України не вказує. Після заяви президента Зеленського про підготовку "певними представниками РФ та України" державного перевороту на початок грудня, УП надсилала інформаційний запит СБУ, станом на вечір понеділка відповіді не надходило.
Оновлено: В телевізійному ефірі ввечері начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк уточнив, що кримінальне провадження було відкрито 28 листопада.
Передісторія:
- На пресмарафоні 26 листопада президент Зеленський публічно заявив, що росіяни спільно з деякими громадянами України намагаються влаштувати державний переворот в країні та скинути чинну владу в незаконний спосіб. За його словами, організатори, буцімто, намагаються втягнути Ахметова, власника найбільшого бізнесу в Україні, у свої плани зі зміни влади.
- Невдовзі речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія таким не займається".
- Увечері Ахметов прокоментував "Українській правді", що інформація, оприлюднена президентом, є "суцільною брехнею", а він виступає за демократичну та цілісну Україну з Кримом і Донбасом.
- Журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів державного перевороту в Україні.
- Водночас один із названих журналістом людей ексначальник ГУ МВС у Полтавській області Едуард Федосов розповів УП, що перебуває на пенсії і свою причетність до якихось протиправних дій заперечує.