Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ заявила про розслідування справи щодо "держперевороту"

Понеділок, 29 листопада 2021, 18:45
СБУ заявила про розслідування справи щодо держперевороту

Служба безпеки України заявляє про розслідування кримінального провадження "за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади".

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Про хід розслідування буде повідомлено згодом".

Деталі: Дату відкриття провадження Служба безпеки України не вказує. Після заяви президента Зеленського про підготовку "певними представниками РФ та України" державного перевороту на початок грудня, УП надсилала інформаційний запит СБУ, станом на вечір понеділка відповіді не надходило.

Оновлено: В телевізійному ефірі ввечері начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк уточнив, що кримінальне провадження було відкрито 28 листопада.

Передісторія: 

  • На пресмарафоні 26 листопада президент Зеленський публічно заявив, що росіяни спільно з деякими громадянами України намагаються влаштувати державний переворот  в країні та скинути чинну владу в незаконний спосіб. За його словами, організатори, буцімто, намагаються втягнути Ахметова, власника найбільшого бізнесу в Україні, у свої плани зі зміни влади.
  • Невдовзі речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія таким не займається".
  • Увечері Ахметов прокоментував "Українській правді", що інформація, оприлюднена президентом, є "суцільною брехнею", а він виступає за демократичну та цілісну Україну з Кримом і Донбасом.
  • Журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів державного перевороту в Україні.
  • Водночас один із названих журналістом людей ексначальник ГУ МВС у Полтавській області Едуард Федосов розповів УП, що перебуває на пенсії і свою причетність до якихось протиправних дій заперечує.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: