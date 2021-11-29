Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ
По версии журналистов-расследователей, во время обысков в Киевской городской государственной администрации правоохранители обошли вниманием департамент городского благоустройства, главу которого назначили "по рекомендации" Андрея Ермака.
Источник: материалы расследования издания Bihus Info
Детали: По запросу журналистов-расследователей, в КГГА предоставили перечень коммунальных предприятий, управлений и департаментов, в которых проводились обыски.
Среди них не было департамента городского благоустройства, возглавляемого Алексеем Кулебой с 2019 года.
Дословно: "Этот департамент контролирует законность установления сооружений торгового, бытового, социально-культурного или любого другого назначения. В частности, речь идет о проверке зон стихийной торговли, а также проверке разрешительных документов на установление объектов малой архитектурной формы (МАФы). Кроме того, в департаменте благоустройства могут останавливать самовольные работы и предъявлять предписания с требованием сноса объектов, установленных без разрешительных документов или с нарушениями. Традиционно он считался структурой с высокими коррупционными возможностями, на что, к слову, обращал внимание и сам Андрей Ермак".
Детали: Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал журналистам, что он попросил Офис президента в 2019 году предложить кандидатуру главы этого подразделения. Тогда Ермак посоветовал ему этого человека, которого Кличко назначил своим заместителем.
Предыстория:
- В мае этого года разные правоохранительные органы осуществляли усиленные обыски в разных структурах КГГА. Кличко тогда заявил, что это целенаправленная атака против него и киевских местных властей со стороны Офиса президента.
- 11 мая проверяли "Киевзеленстрой".
- 12 мая Киевская городская прокуратура вместе с полицией провели обыски в департаменте соцполитики КГГА из-за хищения 13,5 млн гривен на закупки медицинских изделий.
- Кроме этого обыски проводились в офисах КП "Спецжилфонд" и подрядных фирмах.