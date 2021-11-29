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Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ

Понедельник, 29 ноября 2021, 21:55
Глава офиса президента УКраины Андрей Ермак. Фото: Getty Images

По версии журналистов-расследователей, во время обысков в Киевской городской государственной администрации правоохранители обошли вниманием департамент городского благоустройства, главу которого назначили "по рекомендации" Андрея Ермака.

Источник: материалы расследования издания Bihus Info

Детали: По запросу журналистов-расследователей, в КГГА предоставили перечень коммунальных предприятий, управлений и департаментов, в которых проводились обыски.

Среди них не было департамента городского благоустройства, возглавляемого Алексеем Кулебой с 2019 года.

Дословно: "Этот департамент контролирует законность установления сооружений торгового, бытового, социально-культурного или любого другого назначения. В частности, речь идет о проверке зон стихийной торговли, а также проверке разрешительных документов на установление объектов малой архитектурной формы (МАФы). Кроме того, в департаменте благоустройства могут останавливать самовольные работы и предъявлять предписания с требованием сноса объектов, установленных без разрешительных документов или с нарушениями. Традиционно он считался структурой с высокими коррупционными возможностями, на что, к слову, обращал внимание и сам Андрей Ермак".

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал журналистам, что он попросил Офис президента в 2019 году предложить кандидатуру главы этого подразделения. Тогда Ермак посоветовал ему этого человека, которого Кличко назначил своим заместителем.

Предыстория: 

  • В мае этого года разные правоохранительные органы осуществляли усиленные обыски в разных структурах КГГА. Кличко тогда заявил, что это целенаправленная атака против него и киевских местных властей со стороны Офиса президента.
  • 11 мая проверяли "Киевзеленстрой".
  • 12 мая Киевская городская прокуратура вместе с полицией провели обыски в департаменте соцполитики КГГА из-за хищения 13,5 млн гривен на закупки медицинских изделий.
  • Кроме этого обыски проводились в офисах КП "Спецжилфонд" и подрядных фирмах.

Украинская правда
Темы: КиевАндрей ЕрмакВиталий КличкоКГГА
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