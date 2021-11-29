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Під час обшуків у КМДА правоохоронці оминули департамент "друга" Єрмака – ЗМІ

Понеділок, 29 листопада 2021, 21:55
Голова офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Getty Images

За версією журналістів-розслідувачів, під час обшуків у Київській міській державній адміністрації правоохоронці оминули увагою департамент міського благоустрою, очільника якого призначили "за рекомендацією" Андрія Єрмака.

Джерело: матеріали розслідування видання Bihus Info

Деталі: На запит журналістів-розслідувачів, у КМДА надали перелік комунальних підприємств, управлінь та департаментів, у яких здійснювали обшуки.

Серед них не було департаменту міського благоустрою, очолюваного Олексієм Кулебою з 2019 року. 

Дослівно: "Цей департамент контролює законність встановлення споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи будь-якого іншого призначення. Зокрема йдеться про перевірку зон стихійної торгівлі, а також перевірку дозвільних документів на встановлення об’єктів малої архітектурної форми (МАФи). Крім того, у департаменті благоустрою можуть зупиняти самовільні роботи і висувати приписи з вимогою знесення об’єктів, встановлених без дозвільних документів або з порушеннями. Традиційно, він вважався структурою з високими корупційними можливостями, на що, до слова, звертав увагу і сам Андрій Єрмак".

Деталі: Мер Києва Віталій Кличко прокоментував журналістам, що він попросив Офіс президента в 2019 році запропонувати кандидатуру очільника цього підрозділу. Тоді Єрмак порадив йому цю людину, яку Кличко призначив також своїм заступником.

Передісторія:

  • У травні цього року різні правоохоронні органи здійснювали посилені обшуки в різних структурах КМДА. Кличко тоді заявив, що це є цілеспрямованою атакою проти нього та київської місцевої влади з боку Офісу президента.
  • 11 травня перевіряли "Київзеленбуд".
  • 12 травня Київська міська прокуратура разом із поліцією провели обшуки у департаменті соцполітики КМДА через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів.
  • Крім цього обшуки проводили в офісах КП Спецжитлофонд та підрядних фірмах.

Українська правда
Теми: КиївАндрій ЄрмакВіталій КличкоКМДА


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