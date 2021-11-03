Еще одна фальшивая "Дія": киберполиция разоблачила 17-летнего "умельца" на подделке

Правоохранители разоблачили 17-летнего юношу, создавшего имитированную веб-версию приложения "Дія", позволяющее оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 или фальшивое водительское удостоверение.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "Богаты талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях. На прошлой неделе мы обсуждали юного умельца, создавшего фейковую "Дію". Как оказалось, он такой не один.

Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не просто подделал "Дію", но и создал самый большой канал распространения подделки. На его телеграмм-бот и канал, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек.

Детали: Глава НПУ конкретизирует, что через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Діє", за 300 грн – оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение.

По словам Клименко, система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дія", и там можно было изменять любую информацию о себе.

Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

Прямая речь: "Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, поэтому должен понести соответствующее наказание".

Дополнительно: Пресс-секретарь главы НПУ Марьяна Рева уточнила УП, что 2 ноября по месту жительства злоумышленника прошли обыски, по делу будут назначены экспертизы.

Полиция открыла уголовное производство по чт. 325 Уголовного кодекса "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

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