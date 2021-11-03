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СБУ заподозрила жену Семенченко в краже средств добробата "Донбасс"

Среда, 3 ноября 2021, 15:16
СБУ заподозрила жену Семенченко в краже средств добробата Донбасс
Жена Семенченко Наталья Музыка. фото с Facebook

Службы безопасности Украины объявила подозрение в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" супруге экс-нардепа Семена Семенченко.

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Досудебным следствием установлено, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные средства. Средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона.

Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн".

Детали: Правоохранители не называют имя подозреваемой, но, по данным источника УП, это жена Семенченко Наталья Музыка. Факт растраты якобы имел место в 2015 году.

Женщине объявлено о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Предыстория:

  • Семен Семенченко – бывший комбат известного добровольческого батальона "Донбасс" – был активным героем новостей в начале войны на Востоке. В должности нардепа Семенченко был одним из постоянных ньюзмейкров в 2017 году, как один из руководителей блокады ОРДЛО, а затем – протестов под Верховной Радой, так называемого "МихоМайдана".
  • Весной 2021 года Семенченко стал подозреваемым в преступлениях (по делу о создании незаконной ЧВК и обстреле телеканала "112-Украина") В настоящее время бывший народный избранник и комбат находится под арестом без права залога.
  • По данным УП, Семенченко несколько лет сотрудничал с Главным управлением разведки.

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Украинская правда

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Темы: СеменченкоСБУ
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