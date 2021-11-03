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Украина и Канада договорились начать переговоры о пересмотре соглашения о ЗСТ

Среда, 3 ноября 2021, 19:20

Украина и Канада договорились начать переговоры о пересмотре соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Министерства экономики.

В ведомстве отметили, что пересмотр предусматривает анализ дальнейшего развития и углубления положений соглашения и распространения его на ныне не охваченные сферы.

В частности, речь идет о трансграничной торговле услугами, финансовых услугах, инвестициях, телекоммуникациях и других отраслях.

Напомним, Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле, переговоры о котором продолжаются уже много лет, в феврале 2022 года.

Кроме того, Украина рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите с ЕС в 2022 году.

В начале июня ЕС презентовал предварительный отчет и рекомендации для Украины относительно "промышленного безвиза", указав на достигнутый прогресс и недостатки, которые еще предстоит исправить.

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Темы: Канадаторговля
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