Саакашвили не будет помилован – президент Грузии

Фото с акции в поддержку Саакашвили из его Facebook

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь повторила, что не помилует бывшего главу грузинского государства Михеила Саакашвили.

Источник: Саломе Зурабишвили на специальном брифинге в среду, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Моя позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна – нет и никогда.

Он по своей воле нелегально проник в страну с целью дестабилизации.

Несмотря на это и учитывая большой интерес общества, он должен быть признан особенным заключенным, что требует от администрации пенитенциарной службы и властей особого внимания к нему, принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации".

Детали: Зурабишвили подчеркнула, что больше не вернется к вопросу помилования.

По ее мнению, Саакашвили не удовлетворяет критериям политического заключенного и невиновности.

Этому предшествовало: Народная депутат Украины Елизавета Ясько, которая называет себя гражданской женой Михеила Саакашвили, заявила, что грузинский и украинский политик в результате месяца протестной голодовки в Руставской тюрьме похудел более чем на 20 кг и чувствует себя плохо.

20 октября консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили в профилактических целях.

Украинская омбудсман Людмила Денисова назвала действия грузинских властей в отношении Саакашвили пытками.

Предыстория:

1 октября гражданин Украины Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.

1 октября стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.

Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

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