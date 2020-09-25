За нардепа Юрченко внесли 3 млн залога

За народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте, внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемериc в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "За нардепа внесли залог в полном объеме".

Детали: Чемерис уточнила, что средства внесли 24 сентября. Сейчас ВАКС предоставил справку, которая подтверждает поступление средств и служит свидетельством для того, чтобы человека выпустили из СИЗО.

"Украинская правда" пыталась уточнить у адвокатов Юрченко, вышел ли он уже из СИЗО. Но защитник Эдуард Ушканенко на вопрос журналиста сказал: "Без комментариев" и бросил трубку, а адвокат Елена Бирюч бросила трубку, даже не дослушав вопрос, и больше не брала.

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