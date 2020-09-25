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За нардепа Юрченко внесли 3 млн залога

Пятница, 25 сентября 2020, 09:56
За нардепа Юрченко внесли 3 млн залога
Фото с Facebook Юрчено

За народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте, внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемериc в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "За нардепа внесли залог в полном объеме".

Детали: Чемерис уточнила, что средства внесли 24 сентября. Сейчас ВАКС предоставил справку, которая подтверждает поступление средств и служит свидетельством для того, чтобы человека выпустили из СИЗО.

"Украинская правда" пыталась уточнить у адвокатов Юрченко, вышел ли он уже из СИЗО. Но защитник Эдуард Ушканенко на вопрос журналиста сказал: "Без комментариев" и бросил трубку, а адвокат Елена Бирюч бросила трубку, даже не дослушав вопрос, и больше не брала.

Знать больше: Плюшки для "слуги народа". Что известно о коррупционном скандале с депутатом Юрченко

Предыстория:

  • 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
  • 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств. 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.
  • 17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и ходатайствовали об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.
  • 18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.
  • 21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн.

 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Слуга народавзяткаарест
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