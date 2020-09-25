За нардепа Юрченко внесли 3 млн залога

За народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте, внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемериc в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "За нардепа внесли залог в полном объеме".

Детали: Чемерис уточнила, что средства внесли 24 сентября. Сейчас ВАКС получил справку, которая подтверждает поступление средств и служит свидетельством для того, чтобы человека выпустили из СИЗО.