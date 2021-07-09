Нардеп Юрченко совершил ДТП и напал на водителя в центре Львова
8 июля в центре Львова 32-летний нардеп внефракционный Александр Юрченко за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя.
Источник: нардеп Гео Лерос в Facebook, Zaxid.Net
Прямая речь Лероса: "Юрченко на своем незадекларированном Мустанге едва не убил людей, находясь под кайфом, влетел в Фольксваген во Львове. После аварии он пытался бежать, его задержали местные. В его крови были найдены тяжелые наркотики".
Детали: Лерос обнародовал видео инцидента, а также фото якобы экспресс-теста Юрченко на наркотики. Юрченко избирался от "Слуги народа", но его исключили из фракции после скандала со взяткой.
Авария произошла на площади Мицкевича в 14: 10. Юрченко на Ford Mustang с госномером КА1988СТ (издание отмечает, что 1988 – это год рождения Юрченко – ред.) задним ходом выезжал с парковки гостиницы "Жорж" и въехал в Volkswagen Jetta, который ехал по главной дороге с проспекта Свободы в направлении проспекта Шевченко.
После ДТП нардеп пытался скрыться на автомобиле, но не смог, потому что дорога была заблокирована другими машинами, которые стояли в пробке.
Водитель Volkswagen 25-летний львовянин Всеволод Боровец начал снимать происходящее на мобильный телефон. Тогда политик вышел из машины и стал вырывать мобильный из рук потерпевшего.
По словам Боровца, нардеп ударил его автомобиль дважды – первый раз с правой стороны, когда выезжал задним ходом со стоянки, а потом, когда пытался бежать, подвинул машину во второй раз.
Пострадавший говорит, что Юрченко пытался силой забрать его телефон, "вел себя неадекватно и агрессивно, несколько раз ударил и толкнул" его и угрожал проблемами.
Боровец также утверждает, что координация движений нардепа была нарушена, у него были "ненормальные зрачки".
Пострадавший говорит, что их обоих доставили на проверку состояния опьянения, и у Юрченко экспресс-тест показал наличие MDMA, известного как "экстази".
Сам Юрченко писал в Facebook, что 7 июля "с рабочей поездкой посетил Закарпатье" и "будто влюбился в этот регион".
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Предыстория:
- 13 сентября 2020 года НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
- 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств. 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.
- 17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и ходатайствовали об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.
- 18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.
- 21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн. Нардеп вышел под залог.