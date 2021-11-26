Зеленский назначил судьями КС Грищук и Петришина – указы

Президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного Суда Оксану Грищук и Александра Петришина, хотя вакантных должностей по закону не было.

Источник: указы Зеленского от 26 ноября №596 и №597, опубликованные на сайте президента

Детали: Ранее в пятницу Владимир Зеленский сообщил о назначении двух судей КС на пресс-марафоне.

Александр Петришин до этого времени возглавлял Национальную академию правовых наук Украины.

Оксана Грищук является профессором кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. Ивана Франко. Ее отец Виктор Климович – член Высшего совета правосудия.

Оксана Грищук и Александр Петришин

Верховный Суд летом признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Следовательно, свободных вакансий в КС не было.

Этому предшествовало: Ряд общественных организаций призывали президента пока не проводить конкурс на должности судей Конституционного суда Украины по квоте главы государства, тогда как Зеленский дал старт этому конкурсу 17 августа.

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