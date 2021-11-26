Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский назначил судьями КС Грищук и Петришина – указы

Пятница, 26 ноября 2021, 15:57
Фото с сайта КС

Президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного Суда Оксану Грищук и Александра Петришина, хотя вакантных должностей по закону не было.

Источник: указы Зеленского от 26 ноября №596 и №597, опубликованные на сайте президента

Детали: Ранее в пятницу Владимир Зеленский сообщил о назначении двух судей КС на пресс-марафоне.

Александр Петришин до этого времени возглавлял Национальную академию правовых наук Украины.

Оксана Грищук является профессором кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. Ивана Франко. Ее отец Виктор Климович – член Высшего совета правосудия.

 
Оксана Грищук и Александр Петришин

Верховный Суд летом признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Следовательно, свободных вакансий в КС не было.

Этому предшествовало:  Ряд общественных организаций призывали президента пока не проводить конкурс на должности судей Конституционного суда Украины по квоте главы государства, тогда как Зеленский дал старт этому конкурсу 17 августа.

Знать больше: Кто собирается в Конституционный Суд по квоте президента

Неконституционный КСУ: как Зеленский хочет заложить бомбу под каждую реформу в стране

Гамбит неприкасаемых. Как кулуарные договоренности превратили Конституционный Суд в эпицентр кризиса

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
  • 27 марта 2021 года Зеленский  отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
  • В мае Окружной административный суд Киева зарегистрировал два заявления об обеспечении иска к Конституционному суду и заместителю главы КС Сергею Головатому от имени Александра Тупицкого и Александра Касминина: те попытались вернуть должности и зарплату судей.

Украинская правда
Темы: КСЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Арестович попросит госохрану для Бутусова, подозревая план ликвидации

В Киеве от Covid-19 умер 4-месячный младенец

На Бурштынской ТЭС произошел взрыв, есть пострадавшие

В воскресенье в Украине зафиксировали 5 804 больных Covid и 297 смертей

Главные новости воскресенья и ночи: УГО, дело из-за видео Бутусова

Врачи диагностировали у Саакашвили ПТСР

Все новости...
КС
"Переломали": Зеленский назначил двух судей КС
ОПЗЖ хотела проверки конституционности амнистии евромайдановцев - КСУ отказал
Угроза КСУ, обновление ВРП и увольнение негодяев: что ждет судебную реформу Украины
Последние новости
10:47
видеоУ вулкана на Канарах открылись новые жерла, лава грозит новыми разрушениями
10:13
Совокупный долг Украины снизился в октябре
10:08
Арестович попросит госохрану для Бутусова, подозревая план ликвидации
09:56
В Киеве от Covid-19 умер 4-месячный младенец
09:48
Из-за пандемии мировой туризм потеряет $2 триллиона в этом году – ООН
09:41
Военные корабли НАТО в Черном море были бы сильным ответом на агрессию РФ – Шмигаль
09:25
На Бурштынской ТЭС произошел взрыв, есть пострадавшие
09:22
Гривня начала неделю падением
08:49
Латвия призвала НАТО и ЕС дать РФ сигнал на случай эскалации с Украиной
08:41
Почти 94 тысячи украинцев привились против коронавируса в воскресенье
Все новости...