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Зеленский назначил судьями КС Грищук и Петришина – указы

Пятница, 26 ноября 2021, 14:57
Зеленский назначил судьями КС Грищук и Петришина – указы
Фото с сайта КС

Президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного Суда Оксану Грищук и Александра Петришина, хотя вакантных должностей по закону не было.

Источник: указы Зеленского от 26 ноября №596 и №597, опубликованные на сайте президента

Детали: Ранее в пятницу Владимир Зеленский сообщил о назначении двух судей КС на пресс-марафоне.

Александр Петришин до этого времени возглавлял Национальную академию правовых наук Украины.

Оксана Грищук является профессором кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. Ивана Франко. Ее отец Виктор Климович – член Высшего совета правосудия.

 
Оксана Грищук и Александр Петришин

Верховный Суд летом признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Следовательно, свободных вакансий в КС не было.

Этому предшествовало:  Ряд общественных организаций призывали президента пока не проводить конкурс на должности судей Конституционного суда Украины по квоте главы государства, тогда как Зеленский дал старт этому конкурсу 17 августа.

Знать больше: Кто собирается в Конституционный Суд по квоте президента

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Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
  • 27 марта 2021 года Зеленский  отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
  • В мае Окружной административный суд Киева зарегистрировал два заявления об обеспечении иска к Конституционному суду и заместителю главы КС Сергею Головатому от имени Александра Тупицкого и Александра Касминина: те попытались вернуть должности и зарплату судей.

Украинская правда

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Темы: КСЗеленский
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