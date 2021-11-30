КС отложил присягу двух назначенных Зеленским судей

Конституционный суд отсрочил приведение к присяге Оксаны Грищук и Александра Петришина, которых президент Зеленский 26 ноября своими указами назначил судьями КС.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на анонимного собеседника в суде, сообщение на сайте КС

Прямая речь: "Суд принял постановление (на заседании 30 ноября), которым отсрочил приведение к присяге до тех пор, пока не появятся свободные должности".

Детали: Согласно законодательству, председатель КС или его заместитель в течение пяти рабочих дней со дня назначения нового судьи созывают специальное пленарное заседание Большой палаты суда, во время которого судья приносит присягу и приобретает полномочия.

При этом кворум для проведения такого спецзаседания не требуется.

Обновлено: Позже на сайте КС появилось официальное сообщение о постановлении, которое приняли судьи на заседании. Использованные формулировки свидетельствуют, что КС отсрочил приведение к присяге судей Конституционного суда до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента.

Дословно суд: ...для того, чтобы процедура назначения судей Конституционного суда Украины и обретения ими полномочий соответствовала требованиям европейских стандартов, установленных Страсбургским судом, обязательно должны быть соблюдены предписания Конституции Украины, гарантирующие верховенство права (правовластия) в Украине и разделение государственной власти с тем, чтобы в состав Конституционного суда Украины входили судьи, которые назначены способом, который соответствует понятию "суд, установленный законом" в понимании статьи 6 Конвенции.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 6, 8, 147, 148, 1491, 153 Конституции Украины, на основании статей 3, 39, 83 закона Украины "О Конституционном суде Украины", согласно § 27 регламента Конституционного суда Украины КС вынес решение: главе Конституционного суда Украины или судье Конституционного суда Украины, исполняющего его обязанности, созвать специальные пленарные заседания Конституционного суда Украины для принесения присяги судьями Конституционного суда Украины, назначенными президентом Украины указами от 26 ноября 2021 г. № 596/2021, № 5 2021, после прекращения полномочий или освобождения от должности по основаниям, определенным в статье 1491 Конституции Украины, судей Конституционного суда Украины, назначенных президентом Украины за период 2013–2018 годов".

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