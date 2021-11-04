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Санкции не помешали Фуксу праздновать юбилей: на вечер под Киевом построили "Венецию"

Четверг, 4 ноября 2021, 09:41
Павел Фукс, фото Дмитрия Ларина, УП

Пребывание под санкциями СНБО не помешало бизнесмену Павлу Фуксу отметить свое 50-летие в гольф-клубе в Козине Киевской области с друзьями.

Источник: сюжет Михаила Ткача на "Украинской правде"

Детали: День рождения у Павла Фукса 27 октября.

Вечеринка в честь его юбилея была стилизована под Венецианский карнавал: на гостях были маски, на входе в гольф-клуб была смонтирована вывеска с инициалами Павла Фукса и названием "Венецианский карнавал"

На входе было много охраны.

Юбилей Фукса посетили киевский мэр Виталий Кличко, олигарх Игорь Коломойский и его сестра с мужем, бывший глава Нацполиции Сергей Князев и многие другие.

Бизнес-партнер и друг Фукса Виталий Хомутынник прилетел на вечеринку из Ниццы.

Гостей развлекали певцы Артур Пирожков и Светлана Лобода (последняя прилетела из Москвы со стыковкой в ​​Вильнюсе).

Празднование длилось до 3-х ночи. Не обошлось и без салюта в честь именинника.

Как оказалось позже, "Венецию" с "дворцом дожей" и мостом построили только на один вечер, специально для празднования.

В комментарии "Украинской правде" Фукс сообщил, что праздник для него устроили друзья и он даже не знает, кто его оплатил.

Он опроверг, что гольф-клуб в Козине принадлежит Хомутыннику.

Прямая речь Фукса: "Я не ожидал, что мои друзья сделают мне такой подарок, я был в шоке, я не люблю отмечать свои ДР, тем более я под санкциями, сами понимаете – нет настроения… А кто из друзей платил, я сам точно не знаю".

Больше деталей: Кличко сообщил, что с Фуксом познакомился в 2015 году: киевские власти вели переговоры о земле компаний Фукса, на которой планировалось создать Мемориал Бабьего Яра. По словам мэра, Фукс тогда поддержал идею создания мемориала и стал одним из благотворителей проекта.

"Общались мы исключительно на эти темы. Собственно, это все, что связывает нас. Да, я заезжал поздравить его с 50-летием. Был недолго", – отметил Кличко.

Напомним: Бизнесмен Павел Фукс в июне попал под полный пакет санкций, который предусматривает блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

В октябре 2019 года полиция Москвы объявляла владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса в розыск по делу о мошенничестве.

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Темы: ФуксХомутынниксанкциипразднования
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