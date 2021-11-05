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Канада будет прививать бустерной дозой ковид-вакцины жителей от 12 лет

Пятница, 5 ноября 2021, 05:45
фото: Getty Images

В Канаде крупнейшая провинция Онтарио планирует в ближайшие месяцы прививать большинство населения бустерной дозой ковид-вакцины.

Источник: главный санитарный врач Онтарио Киеран Мур, цитирует Укринформ

Детали: По его словам, сначала на прививку будут претендовать наиболее уязвимые группы населения.

Так, уже на этой неделе на третью прививку смогут записаться онтарийцы, старше 70 лет, медики, представители коренных народов, а также люди, ранее получившие две дозы прививки AstraZeneca.

Впрочем, уже в начале следующего года все жители провинции, старше 12 лет, получившие вторую дозу не раньше полугода назад, смогут записаться на третью прививку.

При этом Мур подчеркнул, что бустерная доза не будет обязательной, и полностью вакцинированными будут считаться все люди, получившие две прививки.

Напомним: В Европе за последние четыре недели зафиксирован рост случаев COVID-19 на 55%, несмотря на наличие вакцин, и это предупреждение для всего мира.

Темы: Канадавакцинация
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