Кулуары Верховной Рады отремонтируют почти за 42 миллиона

Управделами Аппарата Верховной Рады по результатам тендера заказало ООО "Брилиантс Груп" ремонт кулуаров за 41,50 млн грн.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Прозорро"

Детали: Отмечается, что цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн.

Конкурентами были проектировщик "Грін Маєток" и ФЛП Каримов Александр Викторович из Киева, причем никто не снижал цену во время аукциона.

В этом году компания проведет реставрационный ремонт кулуаров третьего этажа здания Верховной Рады по улице Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра.

Ранее, в мае 2021 года управление заказало проект этого ремонта у ООО "Грін Маєток" за 1,30 млн грн. В частности, он предусматривает пресс-центр на 50 мест, президиум на пять мобильных рабочих мест, две мобильные трибуны, комнату для работы прессы со шкафами на замках, информационные стойки, кабинет работников пресс-центра, копи-центр, места для неформального общения и быстрых интервью, сетевую инфраструктуру и прочее.

По итоговой ведомости ресурсов без НДС и доставки две приточно-вытяжные установки Wolf (Германия) купили по 7,35 млн грн, два комплекта автоматики для них – по 578 тыс грн, а конструкцию из алюминиевых ферм – 1,33 млн грн. Два длинных стола индивидуального изготовления с травой заказали по 35 100 грн, шесть сидений у окна индивидуального изготовления – по 17 541 грн, а 60 стульчиков для гостей со столиками – по 5 417 грн.

Ковролин Balsan Bolero класса износостойкости 32 толщиной 8 мм обойдется в 1696 грн./кв. м. На рынке его можно найти в общей сложности от 100 кв. м чуть дешевле – по 1617 грн./кв. м.

Приемники Shure DR 6004 стоят 4806 грн, а на рынке несколько дороже – от 5332 грн.

Справка: Столичной "Бриллиантс Групп" владеет и руководит Дмитрий Поляков из Луганска. Он также является основателем и директором ООО "Энергия окружающей среды", зарегистрированным там же. Первоосновательницами победителя в 2016 году были Ирина Михалик из Волыни и Ольга Панченко из Ирпеня. С 2017 года победитель получил подряды на 61,24 млн грн.

"Грін Маєток" из села Глубокое возле Борисполя принадлежит директору Павлу Красенко из Белгород-Днестровского в Одесской области. Еще он является основателем ООО "Киев Девелоп Групп" со Светланой Шелест. Всего с 2016 года соперник получил подряды на 202,52 млн грн.