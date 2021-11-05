Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулуары Верховной Рады отремонтируют почти за 42 миллиона

Пятница, 5 ноября 2021, 09:11

Управделами Аппарата Верховной Рады по результатам тендера заказало ООО "Брилиантс Груп" ремонт кулуаров за 41,50 млн грн.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Прозорро"

Детали: Отмечается, что цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн.

Конкурентами были проектировщик "Грін Маєток" и ФЛП Каримов Александр Викторович из Киева, причем никто не снижал цену во время аукциона.

В этом году компания проведет реставрационный ремонт кулуаров третьего этажа здания Верховной Рады по улице Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра.

Ранее, в мае 2021 года управление заказало проект этого ремонта у ООО "Грін Маєток" за 1,30 млн грн. В частности, он предусматривает пресс-центр на 50 мест, президиум на пять мобильных рабочих мест, две мобильные трибуны, комнату для работы прессы со шкафами на замках, информационные стойки, кабинет работников пресс-центра, копи-центр, места для неформального общения и быстрых интервью, сетевую инфраструктуру и прочее.

По итоговой ведомости ресурсов без НДС и доставки две приточно-вытяжные установки Wolf (Германия) купили по 7,35 млн грн, два комплекта автоматики для них – по 578 тыс грн, а конструкцию из алюминиевых ферм – 1,33 млн грн. Два длинных стола индивидуального изготовления с травой заказали по 35 100 грн, шесть сидений у окна индивидуального изготовления – по 17 541 грн, а 60 стульчиков для гостей со столиками – по 5 417 грн.

 

Ковролин Balsan Bolero класса износостойкости 32 толщиной 8 мм обойдется в 1696 грн./кв. м. На рынке его можно найти в общей сложности от 100 кв. м чуть дешевле – по 1617 грн./кв. м.

Приемники Shure DR 6004 стоят 4806 грн, а на рынке несколько дороже – от 5332 грн.

Справка: Столичной "Бриллиантс Групп" владеет и руководит Дмитрий Поляков из Луганска. Он также является основателем и директором ООО "Энергия окружающей среды", зарегистрированным там же. Первоосновательницами победителя в 2016 году были Ирина Михалик из Волыни и Ольга Панченко из Ирпеня. С 2017 года победитель получил подряды на 61,24 млн грн.

"Грін Маєток" из села Глубокое возле Борисполя принадлежит директору Павлу Красенко из Белгород-Днестровского в Одесской области. Еще он является основателем ООО "Киев Девелоп Групп" со Светланой Шелест. Всего с 2016 года соперник получил подряды на 202,52 млн грн.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Саакашвили отказался от добавок после публикации видео из тюрьмы

фотоСтало известно имя погибшего в воскресенье бойца

Обострение на Востоке: один военный погиб, двое ранены

Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба

Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник гибридных войск РФ на востоке

Ветеран Юрий Досяк умер от остановки сердца, его жена написала обращение

Все новости...
Последние новости
20:46
Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с должности
20:07
Саакашвили отказался от добавок после публикации видео из тюрьмы
19:45
Украина осудила покушение на премьера Ирака
19:12
Новости экономики: отмена решения по Осокорках, остановка назначения главы налоговой
18:59
"Шахтер" одолел "Колос" и обошел "Динамо"
18:53
В "Борисполе" обнаружили 17 фальшивых Covid-сертификатов
18:27
фотоСтало известно имя погибшего в воскресенье бойца
18:02
Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти члена группы
17:45
После акции против ковид-сертификата в Милане более сотни человек угрожает ответственность
17:26
Обострение на Востоке: один военный погиб, двое ранены
Все новости...