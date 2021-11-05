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Разумков назвал количество депутатов, которые войдут в его объединение

Пятница, 5 ноября 2021, 18:21
Разумков назвал количество депутатов, которые войдут в его объединение
Фото: Facebook Разумкова

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в межфракционное депутатское объединение под названием "Разумная политика" сейчас готовы войти 25 народных депутатов.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Наш"

Прямая речь Разумкова: "Политика должна быть разумной, как и решения, которые принимаются в украинском парламенте. Люди, которые принимают эти решения, должны быть адекватными. Они должны быть профессиональными и главное, чтобы при принятии тех или иных решений они оставались людьми".

"По состоянию на сегодняшний день это 25 (народных депутатов, которые попадут в группу – ред.) коллег. Это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел и люди будут присоединяться".

Детали: Разумков добавил, что идеологически он близок к "разумному консерватизму". Интересно, что во время одного из последних выступлений президент России Владимир Путин назвал "разумный консерватизм" основой своей политики.

Межфракционное депутатское объединение не имеет прав депутатской фракции.

Напомним: против отставки Разумкова голосовали такие нардепы "СН": Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Василий Мокан, Нелли Яковлева.    

Предыстория:

  • 5 ноября стало известно о желании бывшего главы Рады создать собственное межфракционное объединение, куда присоединятся некоторые депутаты "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционные.
  • 29 октября в руководстве фракции "Слуга народа" сказали, что рассмотрят вопрос лишения Разумкова мандата на ближайшем съезде партии.
  • Последние социологические опросы показывают существенный рост президентского рейтинга Разумкова. Его отставку с должности спикера парламента поддержали только 8% украинцев.

Александр Шумилин, УП

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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