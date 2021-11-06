Аэропорт "Борисполь" проверяли из-за "минирования"

В субботу полицейские провели проверку возможного заминирования аэропорта "Борисполь", никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Источник: полиция Киевской области

Детали: 6 ноября начальник смены оперативного центра аэропорта "Борисполь" сообщил полиции о том, что к ним поступила анонимная информация о возможных взрывах в одном из аэропортов Киева.

Согласно утвержденным инструкциям, сотрудники взрывотехнической службы совместно с полицейскими аэропорта, инспекторами патрульной полиции в г. Борисполь, кинологической службой Киевской области и авиационной безопасности обследовали помещение терминала "Д" и прилегающей территории аэропорта.

Дословно: "При проверке каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было. Аэропорт "Борисполь" свою работу не прекращал и работает в штатном режиме".