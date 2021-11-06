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Аеропорт "Бориспіль" перевіряли через "мінування"

Субота, 6 листопада 2021, 12:15
фото поліції

У суботу поліцейські провели перевірку щодо можливого замінування аеропорту "Бориспіль", жодних підозрілих предметів не виявили.

Джерело: поліція Київщини

Деталі: 6 листопада начальник зміни оперативного центру аеропорту "Бориспіль" повідомив поліцію про те, що до них надійшла анонімна інформація про можливі вибухи в одному із аеропортів Києва.

Згідно затверджених інструкцій, працівники вибухотехнічної служби спільно з поліцейськими аеропорту, інспекторами патрульної поліції в м. Бориспіль, кінологічною службою Київщини та авіаційної безпеки обстежили приміщення терміналу "Д" та прилеглої території аеропорту.

Дослівно: "Під час перевірки будь-яких підозрілих предметів виявлено не було. Аеропорт "Бориспіль" свою роботу не припиняв та працює в штатному режимі".

Українська правда
Теми: Бориспільавіа


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