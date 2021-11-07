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В ОП не подтверждают скопления российских войск на границе

Воскресенье, 7 ноября 2021, 16:10
В ОП не подтверждают скопления российских войск на границе
Politico

Офис президента не подтверждает информацию о скоплении российских войск возле границы Украины, на селекторном совещании президента не обсуждалась настораживающая информация на эту тему.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Насколько я знаю, Министерство обороны Украины называет такие сообщения элементом давления или психологического, или пропагандистского. Оно не подтверждает сосредоточение войск свыше нормального уровня у границ Украины".

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации".

Детали: По словам Никифорова, недавно президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, которое в основном было посвящено ситуации с распространением коронавируса в Украине, но обсуждались, в том числе, и вопросы безопасности.

"Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить", - сказал Никифоров.

Предыстория:

  • Впервые о наращивании российских войск сообщила The Washington Post.
  • В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.
  • В то же время, издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
  • Позже представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о наращивании войск.
  • Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется Россия. В МИД РФ подтвердили, что украинский вопрос обсуждался в ходе визита Бернса в Москву.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаРосcия
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